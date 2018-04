30 år i samme musikalske rille og alligevel overraskende Joshua Bell og DR’s symfonikere løftede en ganske almindelig fredag aften højt op.

Det lykkedes helt vildt smukt for Joshua Bell at folde linjerne i Beethovens lange violinsamtale mellem ham og DR SymfoniOrkestret ud som et spinkelt, sart net af melodisk logik.

Hans glasklare og træfsikre violintone alene var nok til fastholde opmærksomheden over tre kvarter. Med et højdepunkt i den langsomme andensats, hvor Bell helt oppe på tæerne ydmygt og nænsomt lagde det ene klangskønne udsagn efter det næste ud i det store koncertrum.











Koncertanmeldelse Joshua Bell (violin) med DR SymfoniOrkestret. Dir.: Christian Macelaru. DR Koncerthuset. Fredag. Genudsendes i dag i P2 kl. 12.15.

Tre store klangmættede musikstykker og den amerikanske violinstjerne løftede fredagens koncert med symfonikerne på Amager højt op over det ordinære.

Unge Martin Stauning fik uropført et nyt avanceret klangværk, Claude Debussys sanselige ’Images’ fyldte salen med varmblodede stemninger – og så gav Joshua Bell altså en virkelig temperamentsfuld og knivskarp fortolkning af Beethovens store violinkoncert.

Bell har rejst verden rundt i 30 år og ladet de samme 5-7 hovedværker vende tilbage igen og igen – og alligevel virkede hans store rutine kun, som om den løftede hans spil.

Man fik simpelthen ikke fornemmelsen af vanetænkning eller mangel på motivation. Bell varierede de mange udsagn i Beethovens violinkoncert som fintmærkende retorik – som forsigtige spørgsmål, der blev mere og mere insisterende – eller som sindrige svar formuleret som umulige melodiske forviklinger, som alligevel lykkedes. Eller i form af bombastiske orkesterudsagn mødt af begavede violinkonstateringer. Han kom helt rundt i sproget.

Koncerten begyndte et helt andet, men lige så klangskønt sted. Urpremieren på 32-årige Martins Staunings orkesterværk. Titlen ’Liminality’ kan frit oversættes til den ’mellemtilstand’, noget har i en forandringsproces. Hvor det endnu ikke er sig selv, men heller ikke er blevet til noget nyt endnu.

Det lyder meget abstrakt, og det er også abstrakt at høre Stauning tale om de problemstillinger, han arbejder med i sin musik. F.eks. i den portrætvideo, DR har lagt ud, hvor Stauning fortæller om at komponere flygtig musik, der vil væk fra sig selv.

Men det gav faktisk rigtig god mening at høre musikken. Orkesterværket viste sig at være en meget konkret oplevelse, hvor musikken stille og roligt bevægede sig fra en stemning til den næste. Hvor musikerne byggede hvert afsnit af små figurer som tilsammen gav en samlet klangflade.

Næsten som om musikken var sat sammen af objekter af lyd. Som i begyndelsen, hvor fire glasklare strygere bevægede sig med små skridt på et snævert området ledsaget et par trillende træblæsere. Som en samlet tilstand af klang.

Stauning er helt tydeligt et stort talent som komponist, der har imponerende godt styr på, hvordan et stort symfoniorkester fungerer. Og som kunstner også har ambitioner og ideer til at skabe poetisk musik, der kan røre sin lytter på nye, anderledes måder.