Copenhagen Phil gav lyd til USA. Det var provokerende brutalt og interessant Copenhagen Phil kløvede publikum i to med tre stykker amerikansk musik.

Hvad er lyden af USA? Er det indfødte Phillip Glass’ stramt styrede harmonier, der lægger sig smukt som tæpper af klang. Er det den rebelske immigrant Edgar Varèse og hans absurd brølende storværk ’Amériques’ med skrigende sirener? Eller er det gæstearbejderen Antonín Dvoráks 9. symfoni og hans romantiske oplevelse af storhed, underholdning og forfald?

Efter Copenhagen Phils koncert fredag aften er dem alle tre. Orkestrets tidligere violinist Gunvor Sihm, som en del vil kende fra Nightingale String Quartet, var hyret ind som solist i Phillip Glass’ 1. violinkoncert fra 1987. Sihm er årgang 86, og karrieren kan stadig gå flere veje. I det lys var det skønt at høre hendes smukke violintone klinge i sin egen ret som solist. Selv om der ikke var vildt meget plads til solistens personlighed i den minimalistiske systematik.

Selv om det klang smukt, var der ikke hele tiden balance og klarhed nok i lydbilledet til at skabe det drev og den ophobning af energi, som kan få Glass’ mange gentagelser til at løfte sig

Gunvor Sihm (violin) med Copenhagen Phil. Dir.: Giancarlo Guerrero. Konservatoriets Koncertsal. Fredag

Igennem første- og tredjesatsen brød Gunvor Sihm og orkestret enkle akkorder op i pulserende mønstre og gentog dem igen og igen med små tilføjelser, som om de vævede et stort tæppe af gylden klang. Og i andensatsen byggede Sihm smukt en drømmende stemning af ganske få stigende toner. Selv om det klang smukt, var der ikke hele tiden balance og klarhed nok i lydbilledet til at skabe det drev og den ophobning af energi, som kan få Glass’ mange gentagelser til at løfte sig.

Det var meget mere revolution i Edgar Varèses sjældne mesterværk, ’Amériques’. 14 slagtøjsspillere og godt 20 messingblæsere krævede det blandt andet at formulere den franske komponists voldsomme vision, der begyndte som et ekko af Stravinskys rytmiske mønstre, men sluttede med et langt, langt mareridt af bragende eksplosioner og svirpende piskesmæld.

Alene lydtrykket fik publikum til at krybe helt tilbage i sæderne, men det var nok lige så meget det psykologiske chok over en ubehagelig og alligevel stærkt berusende klangverden, der fik det blege frem i mange ansigter på rækkerne.

Franske Varèse skrev musikken i 1920’ernes USA, hvor han både fremkaldte beundring og hovedrysten. Han indvandrede efter at være blevet såret i Første Verdenskrig, og det er nok i en blanding af krigstraume og kunstnerisk fremskridtstænkning, man skal forstå hans vilde musik.

For trods musikkens provokerende brutalitet – selv i Konservatoriets Koncertsal fredag aften var der masser af folk, der demonstrativt lod være med at klappe ad opførelsen – var det også bare kunst. Altså resultatet af en kunstnerisk ambition om at smelte melodi, harmoni og rytme sammen til hele klange, der bevægede sig samlet rundt i rummet. Og som sådan var oplevelsen både overvældende og interessant. Det store orkester krævede assistance fra en stor flok studerende fra konservatoriet, og de spillede imponerende godt sammen med Copenhagen Phil. For mig og den anden halvdel af publikum var det ren livseliksir.

Kontrasten til Dvoráks symfoni efter pausen kunne dårligt blive større. Men det lykkedes alligevel aftenens costaricanske dirigent Giancarlo Guerrero med stor personlighed at skabe kant og modsætning mellem de storladne messingmelodier, showmusikken og de lurende katastrofer. Så man forstod det sammensatte i Dvoráks fortælling om ’den nye verden’.