Avicii var ikke udsat for en forbrydelse, viser obduktioner Tim Berlings familie er rejst til Oman, hvor den svenske dj i sidste uge blev fundet død. De takker alle hans fans for at ære hans minde.

To obduktionsrapporter fastslår, at den verdenskendte dj Avicii ikke døde som følge af en forbrydelse.

»Vi kan bekræfte, at der ikke er mistanke om en kriminel handling«, oplyser politiet i Oman til CNN.

Den 28-årige svensker med det borgerlige navn Tim Bergling blev fredag fundet død på et hotelværelse i Muscat i Oman, hvor han var på ferie.

Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort, men musikeren, der vandt stor berømmelse inden for den elektroniske musikgenre EDM, har tidligere fortalt om at kæmpe med angst, stress og andre helbredsproblemer, blandt andet som følge af et alkoholmisbrug.

Det var også baggrunden for Berglings beslutning om at stoppe med at optræde som dj i 2016. De seneste år dedikerede han derfor sin tid til at producere ny musik og frem til sin død arbejde han på et nyt og endnu uudgivet album.

Familien takker for støtte

Tim Berglings søskende og forældre er rejst til Oman for at hente ham med tilbage til Sverige og takker i en udtalelse Aviciis mange fans for at ære hans minde rundt om i verden.

»Vi vil gerne takke for den støtte, vi har modtaget, og alle de kærlige beskrivelser af vores søn og bror. Vi er så teknemmelige for alle, der elskede Tims musik og har gode minder om hans sange«, hedder det ifølge Dagens Nyheter i familiens udtalelse.

I weekenden samledes fans af Avicii på Sergel Torg i Stockhom, hvor de hørte Aviciis musik, dansede og ærede hans minde.