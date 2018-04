Avicii var DJ på niveau med rockstjernerne

Siden har han samarbejdet med en lang række andre verdenskendte kunstnere - som Daft Punk, Chris Martin (Coldplay), Sia og Sterling Fox.

Helbredet

Allerede i 2012 var der problemer med helbredet. Han blev indlagt i New York med betændt bugspytkirtel. I marts 2013 blussede det op igen, og han lod sig indlægge i Australien. Efter at have tabt sig voldsomt i 2014 fik han fjernet både galdeblære og blindtarm. Udover fysiske smerter var han plaget af stress og angst. På sin 25-års fødselsdag aflyste han resten af årets koncerter med helbredet som begrundelse. I 2016 annoncerede han, at han ville trække sig tilbage.

»Det var noget, jeg gjorde for mit helbred. (...) Det var alle de andre sider af at være kunstner. Jeg er en mere introvert person generelt. Det har altid været svært for mig. Jeg tog for meget negativ energi ind, tror jeg«, sagde han dengang til Hollywood Reporter.

I 2017 udkom filmen 'True Stories', som i høj grad handler om tilbagetrækningen.

»Jeg så på mig selv og tænkte - du skulle virkelig have stået mere op for dig selv her. Kom nu, Tim«, sagde han dengang til Rolling Stone - efter at have set sig selv i filmen prøve at sige nej til at fortsætte en turné på grund af store smerter, mens promoterne blev ved med at prøve at overtale ham til at blive.

»Han tjente millioner af dollars per weekend. Det er en kæmpe business. Han levede et liv i overflod med masser af penge og fejringer - som også blev reflekteret i musikken«, siger Joe Levy til CBS.

»Det er ikke ligesom at gå hjem fra kontoret - det er en helt anden måde at gå på arbejde. Man kan være enormt høj bagefter, og det kan være svært at have disciplinen til at falde ned«, siger Le Gammeltoft.

»Og så skal man ikke underkende, at det er svært for en så ung mand at blive så kendt. Man må ikke glemme det - det er så trist. Vi skal passe i langt højere grad på de unge, der bliver kendte«, siger den danske DJ.

Le Gammeltoft har set eksempler på folkene omkring kunstnere, der bliver grådige - som ved, at den kunstner de står med er en tidsbegrænset forretning, fordi musikken hele tiden vil forandre sig. Og det falder aldrig ud til kunstnerens fordel.

»Det må være forfærdeligt at blive til 'et produkt'. Der skal branchen, fans og medier være bedre til at passe på de unge talenter. Det er så forfærdeligt trist, når sådan noget her sker«, siger hun.

Billeder af Tim Bergling i dagene inden hans død viser en storsmilende, solbrændt, men tynd udgave af den svenske superstjerne, som poserer med fans.

Joe Levy husker, at Tim Bergling sidste år talte om en spirituel genfødsel.