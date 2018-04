Den svenske dj og musiker Avicii er fundet død Den verdenskendte dj og hitmager er fundet død fredag eftermiddag i Oman, oplyser hans pr-manager. Han blev 28 år.

Tim Bergling, der er kendt som dj, musiker og producent under kunstnernavnet Avicii, er fundet død. Det oplyser hans pr-manager ifølge den svenske avis Dagens Nyheter.

»Det er med stor sorg, vi må meddele at Tim Bergling, kendt under artistnavnet Avicii, er død. Han befandt sig i Muscat, Oman og blev fundet død fredag eftermiddag lokal tid«, skriver dj'ens pressekontakt Ebba Lindqvist i en meddelelse ifølge avisen.

Hun beder derudover om, at familien får fred, og at der vises hensyn.

Den verdenskendte musiker og dj blev 28 år.

Tophits i flere lande

Han slog igennem i 2011 med singlen 'Levels' og har udgivet to albummer. Det første, 'True', kom i 2013, mens 'Stories' kom i 2015. Han har desuden haft to store verdensturnéer i kølvandet på de to albummer.

Blandt hans største hits kan ud over 'Levels' nævnes 'Hey Brother' og 'Wake Me Up', der begge toppede hitlisterne i flere lande.

En anden svensk avis, Expressen, har været i kontakt med det svenske udenrigsministerium. Her bekræfter man, at en svensk mand i »30-års-alderen« er fundet død i Oman.

»Vi kan ikke sige mere, indtil hans pårørende er underrettet«, oplyser en pressemedarbejder.

Dårligt helbred

I 2016 meddelte den svenske stjerne i et åbent brev på sin hjemmeside, at han ikke længere ville optræde live. Han forklarede, at han havde lært sig selv bedre at kende, og at der var andre ting, han ville med sit liv.

»Jeg ved, at det er en velsignelse at få lov at rejse hele verden rundt og optræde, men der er for lidt til overs til det liv, som den virkelige person bag kunstneren lever«, skrev han ifølge nyhedsbureauet TT.

Avicii har tidligere i sin karriere aflyst koncerter på grund af dårligt helbred. Han har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere fortalt om problemer med kronisk betændelse i bugspytkirtlen som følge af et stort alkoholforbrug.

I 2014 fik han fjernet galdeblære og blindtarm som følge af sygdommen.

Ritzau