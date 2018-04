Dirigent-konkurrence for de unge fremadstormende: Kom an, I paphoveder! Jeg skal i finalen I aften løber finalen i den internationale dirigentkonkurrence for unge dirigenter Malko af stablen i DR Koncerthus. Den virkelig ikke særlig store russiske dirigent Anna Rakitina har med rastløs energi og lidt for meget luft på stemmen ført sig i finalen efter et eminent samspil med DR SymfoniOrkestret.

Et symfoniorkester er ikke en monstrøs masse af mennesker med onde viljer og fråden siddende i alle 80 mundvige. De er professionelle, flere af dem smiler endda. Og ikke udelukkende for at skjule hugtænderne.

For en dirigent kunne man sige, at det er så enkelt: I orkestret skal de gøre, som dirigenten – de skal følge dirigentpinden, om det så var til Helvedes porte. Men hvis man er en ung dirigent, der gerne vil vinde en konkurrence, og som trods alt har begrænset erfaring med at stå over for dette mangehovedede væsen, må orkestret synes frygtindgydende. Der er lille dig. Og så er der dem!

Grundlæggende kan de jo, med eller uden ond vilje, sabotere dit projekt, spille noderne anderledes, end du vil have dem spillet, spille hurtigere eller langsommere, spille uden energi bare for lige at vise dig, hvor skabet står.

fakta Malko 2018 66 dirigenter fra hele verden meldte sig, 24 af dem blev valgt ud. 1. runde var i søndags, og i aften fredag afsluttes med finalen i DR Koncerthuset kl. 18.30. Finalekoncerten, hvor dirigenterne spiller satser fra Brahms’ 1., 2. og 4. symfoni samt Hansedans fra Carl Nielsens ’Maskarade’, streames direkte på malkocompetition.dk.

I hvert fald: Hver gang russiske Anna Rakitina er trådt ind på podiet i den store sal i DR Koncerthuset, har det været slående, så lille hun var – og hvor enormt orkestret er. Som David over for Goliat.

Ingen i årets Malko-konkurrence, den tilbagevendende konkurrence for unge dirigenter afholdt af DR SymfoniOrkestret, har udstrålet den samme nervøse energi som Anna Rakitina, en spinkel kvinde i skovmandsskjorte og sorte jeans.

Kviksølvsklang

Hver gang vi har set hende komme ind i salen og bagefter hørt hende dirigere, har energien forplantet sig og slet ikke så rastløst, som det kan forekomme, når man mest orienterer sig med øjnene.

Den ouverture til Mozarts ’Tryllefløjten’, Rakitina dirigerer i 1. runde af konkurrencen, er det mest veltalende, mest agile og kviksølvsklingende af det, jeg hører hele ugen. Hvis jeg kun havde set hende, ville jeg gætte, at det måtte lyde forceret og sådan lidt hikstende, men hendes kontakt til orkestret virker.

Der er aldrig to grupper, der er enige om, hvem den bedste dirigent er

Hvis man er vokset op med klassisk musik primært på plade, som vi tit er, når vi kommer fra Jylland, så vænner man sig til at lægge mærke til dirigenternes egen specifikke måde at kommunikere musikken på løsrevet fra, hvordan de ser ud, når de gør det. Nødvendigvis.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Det er ikke den bedste dirigent, der vinder en konkurrence som Malko. Eller den bedste film, der får årets Oscar eller Bodil. Det er alt sammen bare noget, vi siger for nemheds skyld. En gang imellem er det den mest solide blandt dem, der stillede op, der vinder, en kompromiskandidat, men hvor sexet er soliditet på den lange bane?

Indimellem, men alt, alt for sjældent, er det en sort hest, en inciterende uberegnelig faktor, der kommer skridende vrinskende ind fra venstre og sprutter og raser og charmer og koketterer, som pludselig forekommer at være den mest uimodståelige kandidat. Det er aldrig godt at vide.

Måske er det hende den nervøse i skovmandsskjorten? Hun kan lave fejl, men det kan alle de allerbedste. Kan man have den afgørende autoritet, når man samtidig taler med den der afslørende luft på stemmen?

Den svedige håndflade

En af de andre kandidater, en sydkoreaner, en af de voksne mænd, en af dem, der har tillært sig en selvfølgelighed foran spejlet derhjemme, kom værdigt gående ind på podiet, men måtte hurtigt tørre håndfladen af i bukserne, inden han gav hånd til koncertmesteren, som man gør.

Den lille detalje, den svedige håndflade, som han ikke ville være ved, var et svaghedstegn?

Og så ville han gerne have, at fløjten spillede, så det lød som en tyrolers jodlen

Eller var det bare et signal om, at han er et helt almindeligt menneske? Som os andre. Og måske ville det gøre orkestret mere tolerant over for ham, at han viste det, mere onkel- eller moragtigt beskyttende. Vi ved det ikke. I hvert fald fungerede det ikke. Han røg ud efter en af de indledende runder.

Der er aldrig to grupper, der er enige om, hvem den bedste dirigent er ved Malko. Altså virkelig aldrig. Da navnene på de tre finalister blev offentliggjort onsdag aften, gav en musiker fra orkestret på Facebook udtryk for, hvor uenig han var med juryen, og konstaterede, at det er meget forskelligt at bedømme en dirigents præstation udefra i forhold til at skulle spille under ham eller hende.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Orkestret skal overbevises, publikum skal overbevises, og juryen skal overbevises. Forventningerne til en god dirigent kan være diametralt modsatte. Her Anna Rakitina over for DR SymfoniOrkestret.

Flere kolleger bød ind, og flere mente, at der burde være en pris for bedste dirigent fra orkestret. En dirigent, Jesper Nordin, der ikke har noget med Malko at gøre, men som er i gang med at skrive en bog om direktion, lavede en underspillet humoristisk, men alligevel nok så fagligt velment liste over seks ting, der burde være bandlyst for dirigenter, deriblandt at »sige noget helt modsat end det, de dirigerer«, »korrigere noget, som er deres egen skyld«, »lege musikalsk orakel i en alder af 22«. »Alt sammen ting, der burde slås hårdt ned på«, understreger han.

En kollega, der spiller i orkester, skrev på Facebook, at hun har oplevet »hårde uger med svær kommunikation og ubehageligt samspil mellem orkester og dirigent, som havde helt fantastiske koncerter (...) til følge«, og hun erkendte, at det er »svært at koncentrere sig fuldstændig på dirigentens præstation, når man selv spiller«.