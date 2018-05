Dr. Dre taber varemærkesag mod gynækologen Dr. Drai Hiphop-sværvægteren har tabt en tre årig kamp mod en gynækolog, der ville tage patent på varemærket Dr. Drai.

Siden 2015 har den legendariske rapper og producer Dr. Dre kæmpet om ophavsretten til hans navn.

Hans anklager føres mod gynækologen Dr. Draion M. Burch, der til dagligt har forkortet sit fornavn og kaldt sig selv for det mere mundrette: Dr. Drai.

Og hvis man lige siger rapperens og gynækologens navn et par gange i træk, kan man også godt høre det fonetiske sammenfald mellem de to navne.

Dr. Dre, Dr. Drai, Dr. Dre, Dr. Drai, Dr. Dre, Dr. Drai.

Sammenfaldet var dog ikke nok til, at den amerikanske varemærkestyrelse har givet Dr. Dre medhold, skriver BBC.

Hiphopfans bliver ikke vildledt

Gynækologen Dr. Drai udgiver både bøger og lydbøger, og Compton-rapperen frygtede, at folk ville tro, at han var ophavsmand til eksempelvis bøgerne '20 Things You May Not Know About the Penis' og '20 Things You May Not Know About the Vagina'.

Men Dr. Dre har ikke kunnet bevise, at skuffede hiphop-fans har købt gynækologens udgivelser, i den tro at de skulle høre westcoast hiphop.

Derfor afviser varemærkestyrelsen Dr. Dres protest.

Sagen begyndte i 2015, da Draion M. Burch ville søge varemærkebeskyttelse over navnet Dr. Drai.

Dr. Dre er ikke en rigtig doktor

Dr. Drai var ikke bange for at lægge sig ud med N.W.A-rapperen, der har produceret for nogle af hiphoppens største navne som Eminem, Tupac, Snoop Dogg, 50 Cent og Kendrick Lamar.

Dr. Dre er nemlig ikke en rigtig doktor i medicinsk forstand, så mon ikke både gynækologens kunder og rapperens fans kunne differentiere mellem stigbøjler og guldkæder?

»Han er ikke kvalificeret til at tilbyde nogen form for lægehjælp, eller sælge produkter inden for læge- eller sundhedsindustrien«, siger Dr. Drai ifølge BBC.

Han anklager Dr. Dres tekster for at være kvindehadske og homofobiske, og det renommé er ikke særlig tiltalende for en gynækolog.