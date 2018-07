Louvre laver guidet tur i fodsporene på Beyoncé og Jay-Z Det verdensberømte franske museum tilbyder nu de besøgende en guidet tur gennem de genstande, der optræder i de to superstjerners musikvideo til hittet 'Apeshit'.

Siden superstjerne-parret Beyoncé og Jay-Z for få uger siden lancerede musikvideoen til nummeret 'Apeshit', har det alene på YouTube fået mere end 65 millioner afspilninger.

Den populære video med 'The Carters' er optaget på det parisiske kunstmuseum Louvre, og i de seks minutter, nummeret varer, ser man en lang række af museets mest berømte genstande.

Nu tilbyder museet så også sine besøgende, at man kan blive taget med på en halvanden times guidet tur på museet, hvor personalet gennemgår de 17 malerier og skulpturer, som optræder i 'Apeshit'. Det skriver AFP.

Blandt genstandene er blandt andre marmorfiguren Nike fra Samothrake, Jacques-Louis Davids maleri af Napoleons kejserkroning samt Marie-Guillemine Benoists 'Portrait of a Negress'.

Vil åbne museet op

Det er ikke nogen gratis omgang at synge foran Mona Lisa og Venus fra Milo, men Louvre-direktør Jean-Luc Martinez vil ikke ud med hvor mange penge, Beyoncé og Jay-Z har punget ud med for at kunne bruge museet som location.

Til gengæld glæder direktøren sig over, at museets omfattende samling gennem initiativer som r'n'b-parrets musikvideo bliver mere tilgængelig for et bredere publikum.

Og faktisk er 'Apeshit' ikke den første musikvideo, der er skudt på museet i den franske hovedstad. Også videoen til rapperen will.i.ams hit 'Smile Mona Lisa' fandt sted på museet og blev fulgt op af en guidet tur.

Indtil videre kan den guidede tur i fodsporene på 'Apeshit' alene opleves på fransk, men ifølge planen vil der på et senere tidspunkt komme en engelsksproget version.