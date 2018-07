Hvem er Yusuf Islam? Du kender garanteret mindst ét af hans hits, og nu har Cat Stevens taget sit kunstnernavn tilbage Efter en årrække som rettroende muslim med navnet Yusuf Islam er manden bag hits som 'Moonshadow', 'Morning Has Broken' og 'Father And Son' vendt tilbage til den bløde popmusik - og sit oprindelige kunstnernavn, Cat Stevens. I dag fylder han 70 år.

Siden manden med det oprindelige kunstnernavn Cat Stevens debuterede i 1967, har han været på toppen af poppen, holdt sig helt borte fra scenen for at undervise på en muslimsk skole og er vendt tilbage til musikbranchen uden at have mistet hverken stemmen eller evnen til at skrive bløde, iørefaldende popmelodier. Mens han var mest kendt, skrev og indspillede han en lang række umiddelbart iørefaldende og åbenhjertigt personlige sange, hvoraf en del gør lige så stort indtryk i dag, som de gjorde i slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne.

Egentlig har han selv så fint sagt, hvad det var, hans tekstunivers kunne: »Mine ord blotlagde en nøgen, barnlig åbenhed og en villighed til at lære«, sagde han i et af de interviews, han har lavet i de senere år, hvor han efter et kvart århundredes pause igen har givet lyd fra sig under navnet Cat Stevens.

I alle de mellemliggende år kaldte han sig udelukkende Yusuf Islam. Det navn tog han, da han i 1977 konverterede til islam. I forbindelse med udgivelsen af sit seneste album, ’Laughing Apple’ fra 2017, begyndte han imidlertid igen at bruge navnet Cat Stevens, samtidig med at han holdt fast i sit muslimske navn.

Også på andre måder er ’Laughing Apple’ en tilbagevenden til den kunstner, der fik et stort følge af fans takket være en stærk og følsom stemme, en illustrativt broderende akustisk guitar og de universelt begribelige sange på plader som ’Tea for the Tillerman’ (1970) og ’Teaser and the Firecat’ (1971). ’Laughing Apple’ markerer hans 50-års jubilæum som musiker, lyden er den samme som på de bedste af hans tidlige plader, og enkelte af numrene er genindspilninger. Det gælder for eksempel ’The Blackness of the Night’, som forener en tekst om udstødelse og ensomhed med en melodi, der er fyldt med håb.

Selv om han nu igen bruger navnet Cat Stevens, er heller ikke det hans oprindelige. Steven Demetre Georgiou var, hvad hans svenskfødte mor og græskcypriotiske far kaldte ham. Som 15-årig fik han sin første guitar, som teenager optrådte han på pubber og små spillesteder i London, og i England blev han kendt med det samme, da han debuterede.

I begyndelsen stræbte han efter at skrive sange, der kunne erobre hitlisterne, men det udmattede ham at jage berømmelse, og efter at han i 1968 havde været døden nær af tuberkulose, ændrede han både livsstil og kunstnerisk stil. Han begyndte at meditere og dyrke yoga. Og han skrev ’Where Do the Children Play?’, ’Wild World’, ’Father and Son’, ’The Wind’, ’Morning Has Broken’, ’Moonshadow’ og andre sange, der betog et stort publikum i både Europa og USA.

I 1976 fik han en religiøs åbenbaring, da han var ved at drukne i Californien, og han har fortalt, at han i islam fandt det spirituelle hjem, han i nogle år havde ledt efter. I 1979 giftede han sig i London med Fauzia Mubarek Ali, med hvem han har fået seks børn. I mange år underviste han på en muslimsk skole, og når han indspillede musik, var der primært tale om religiøse børnesange.