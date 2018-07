Kræftsyge Elvis Costello er på benene igen: Leger nu med Burt Bacharach og Carole King på nyt album Den amerikanske sanger har gennem en periode været syg af kræft, men er nu på banen igen med nye singler og et nyt album på trapperne.

For ikke så længe siden måtte Elvis Costello aflyse den sidste del af en turné i Europa, da han skulle opereres for »en lille, men meget aggressiv, kræft-dårligdom«.

Nu er den 63-årige sanger og sangskriver på benene og på banen igen. Costello har netop offentliggjort de to numre ’Unwanted Number’ og ’Under Lime’ som forløbere for et nyt album ’Look Now’.

’Look Now’ er det første Costello-album med backing-bandet The Impostors siden det ti år gamle ’Momofuku’. ’Look Now’ er samtidig det første Costello-album siden The Roots-samarbejdet ’Wise Up Ghost’ fra 2013.

Costellos idol Burt Bacharach medvirker på albummet. De to har skrevet flere numre sammen og tillige sidder Bacharach bag pianoet på to af dem. At Costello som noget helt selvfølgeligt bydes velkommen som en ligemand blandt de helt store sangskrivere, understreges af ’Burnt Sugar Is So Bitter’, der er skrevet i samarbejde med Carole King.

’Look Now’ lyder at dømme efter de to første numre som et Costello-album med ambitioner om at ramme den store, klassiske sangskriverstil fra ’Imperial Bedroom’. Det nye album består af 12 numre, men udsendes også i en deluxe-version med 16 numre.

Dagsformen er tilsyneladende også god nok til at genoptage turnévirksomheden. Det sker i november, hvor Elvis Costello tager på turné med The Impostors. Foreløbig er der kun planlagt en USA-turné, men mon ikke Europa følger efter?