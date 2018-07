Fire hjerter: A-ha var åndssvagt iørefaldende og tilpas sentimentalt I 80’erne prydede de alverdens teenageværelser. Siden er fansene blevet voksne, der igen blev til teenagere, da A-ha fredag aften gav koncert i Tivoli. Med charme og kølig schwung kæmpede de imod deres eget image som one hit wonders.

Jeg skal være ærlig og sige, at mit kendskab til norske A-has ret store bagkatalog (ti plader!) var temmelig begrænset forud for koncerten i Tivoli fredag aften.

Var man ikke rigtig til stede der i 80’erne, da de hang på alle verdens teenageværelser og bragede igennem på MTV med den ene sang, alle kender, og de fleste forbinder bandet med, ’Take On Me’ fra 1985, har det aldrig føltes tvingende nødvendigt at gøre meget mere ud af det og dykke ned i bandets deep cuts.

Det er jeg så alligevel ret glad for, at jeg har fået gjort nu – for A-ha er et helt udmærket band jo.

På scenen i Tivoli var de godt nok lidt lang tid om at komme i gang. Lyden på Plænen er blevet god og høj, og bandet spillede deres inderlige, lidt reserverede, men også konstant fængende synthpop med teknisk ekvilibrisme og rene hjerter.

Morten Harket i front var stadig sexet – det tror jeg godt, at dem på forreste række ville skrive under på! – lignede en lidt genert forretningsmand med kortklippet hår, skjorten i bukserne og pæne briller. Han sagde ikke så meget, og i noget tid troede jeg, at han ikke rigtig gad det. Han skulede med én hånd om mikrofonen mod horisonten, eller måske mod blodmånen, der fuldendte det i forvejen surrealistiske scenarie: A-ha, i tivoli, i 2018?

A-ha, der er en af de største nordiske popsucceser nogensinde, og som fyldte det meste mellem Abba og Roxette og Ace of Base. Som har solgt 55 millioner album og spillet for 198.000 mennesker i Rio (de optræder i Guinness rekordbog to gange!). A-ha har været nummer et i USA, hvor de i 1985 også blev nomineret til en Grammy for bedste nye artist, men godt nok tabte til Sade.

Fælt flop i '93

A-ha har nærmest altid været ved at runde af og annonceret afskeden. Efter at være floppet fælt i 1993 gik de i opløsning – for syv år senere at gendanne sig og udgive det ene helt udmærkede album efter det andet. Altid har de måttet modarbejde deres eget ry og en markedsføring, der fra begyndelsen gjorde dem til det moderigtige boyband, de selv kom til at foragte. Lyden kunne ellers godt pege i retningen af bands som U2, Eurythmics, Duran Duran og Depeche Mode, men de fleste så dem kun som teenageidoler.

Og teenagerne var fredag aften blevet store, og det var i sig selv billetten værd at se de granvoksne kvinder på forreste række skråle med på deres ungdoms soundtrack og kigge længselsfuld op mod Harket. Længere nede, hvor jeg selv stod, blev der nikket og sunget med; at give sig hen til de helt uironisk sensuelle popsange kunne få alle til at smile af selvbevidst selvforglemmelse. Mange minder måtte have fløjet rundt i luften, og det var nok også dem, mange var kommet for at genopleve.

Paul Waaktaar-Savoy, hjernen bag mange af bandets sange, var ferm på guitaren, tre korpiger med violiner og cello vidende om den musikalske ambition, og Magne Furuholmen bag tangenterne stod for at kommunikere til publikum; lidt modvilligt måtte vi på hans opfordring fiske mobilerne op af lommen og lyse Plænen op til ’Stay on these roads’.

Intakt falset

Harkets stemme havde ikke forandret sig væsentligt her, falsetten var intakt og melankolien renhjertet og inderlig, og næsten Chris Isaak-agtig på ’Hunting high and low’, der skabte et godt moment med fællessang og følelserne uden på tøjet, og som viste, at Harket virkelig ville det her.

Og hvad så? Jamen, så var der jo bare tale om en samling helt fine sange, en stærk og afdæmpet ’Manhattan Skyline’, den lidt nyere, også fine ’Foot of the Mountain’, megahittet ’The Sun Always Shine on T.V.’, eller ’The Living Daylights’, der var temasangen til James Bond-filmen af samme navn fra 1987.

Og til sidst, selvfølgelig, ’Take On Me’ med det åndssvagt iørefaldende tema og omkvæd, og som utroligt nok blev leveret med, hvad der lignede oprigtig spilleglæde. Så kunne en tydeligt rørt Harket takke ’a great audience’ og håbe på, at verden vil nå at forstå det rigtige A-ha.