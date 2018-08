Lucia Odoom: Charli XCX leverer det perfekte track til pigedruk i alt for høje hæle

1. Charli XCX: Girls Night Out

Charli XCX er popekstremist, og hun er en sangerinde, som Andy Warhol ville have elsket. For Charli XCX har skabt et hyperpoppet univers, hvor der ikke er nogen grænser for, hvor meget musikken må lyde som techno, stoffer, chokoladefabrik eller en hekset og feministisk sammensværgelse.

Sidste år udgav hun albummet ’Pop 2’, som lød som et decideret popmanifest, hvor hun tog det sukkersøde og pigede univers så langt ud, at det blev punk.

Hun slog pjalterne sammen med både markante queerrappere som Mykki Blanco og Cupcakke og populære kvindelige stemmer som Mø, Tove Lo og Carly Rae Jepsen.

’Girls Night Out’ er den perfekte hymne til destruktiv pigedruk i alt for høje hæle.

2. Yves Tumor: Noid

Den eksperimenterende og avantgardistiske sanger og performancekunstner Yves Tumor er ikke sådan lige en, man kan sætte i bås.

Han ligner en vampyr fra filmen ’Blade’ fra 1998, og han laver musik, der varierer fra psykedelisk og gotisk triphop til minimalistisk art r&b.

Hans nye single, ’Noid’, lyder som Marilyn Manson i hybrid med Massive Attack og er indtil videre den gladeste sang fra hans melankolske univers.

3. Helena Hauff: Hyper-Intelligent Genetically Enriched Cyborg

Vil du høre noget syret? Så må du bevæge dig ind i denne 90’er-acidhouse- hyldende single fra den tyske technoproducer Helena Hauff.

Singlen med den maleriske titel ’Hyper-Intelligent Genetically Enriched Cyborg’ er fyldt med rundtossede detaljer og 80’er-filmstemning, og hun tilføjer hele tiden et ny lag, så nummeret til sidst bare er en stor kogende bong.

4. Marissa Nadler: Blue Vapor

Marissa Nadler er kendt for sine mørke og gotiske folksange og debuterede i 2004 med det dramatiske album ’Ballads of Living and Dying’.

28. september udkommer hendes ottende album, ’For My Crimes’, og ud fra denne single at dømme tegner det ganske lovende.

’Blue Vapor’ lyder nærmest som en hyldest til Echo & the Bunnymen og deres sang ’The Killing Moon’ fra 1984.

5. Kwamie Liv: Blasé

Den dansk-zambianske sangerinde Kwamie Liv laver en blanding af elektronisk musik, r&b og akustisk soul. Hendes hæse, men milde stemme, leder tankerne hen på Mazzy Stars forsanger, Hope Sandoval. I 2014 udgav hun ep’en ’Lost in the Girl’.

Hun er nu ude med en sprød og hypnotiserende single fra sit kommende debutalbum, ‘Lovers That Come and Go’, der lander til foråret.