Rapper kritiserer sikkerhed efter fald på Roskilde Festival

Et fald under en koncert på Orange Scene i år med bandet Gorillaz resulterede for rapperen Del the Funky Homosapien i syv brækkede ribben og en punkteret lunge.

Efterfølgende kritiserer han over for Ekstra Bladet sikkerheden ved Roskilde Festivals hovedscene.

»Jeg synes ikke, den var sikker overhovedet. Jeg kan ikke se det logiske i at have et sted på scenen, hvor man kan falde. Det giver ingen mening for mig«, siger han til Ekstra Bladet.

Rapperen mener ikke at være blevet informeret ordentligt om risikoen for at falde ned.

»Det må være deres ansvar, at scenen er sikker. Ingen fortalte mig noget«, siger han.

Festival: Hamrende uheldigt

Hos festivalen understreger man, at man følger gængse standarder for sceneindretning, og at man følger Arbejdstilsynets henvisninger.

Derudover forklarer programchef Anders Wahrén til Ekstra Bladet, at festivalen ikke normalt har personlig kontakt med de optrædende.

Men holdet bag kunstneren var blevet sat ind i scenens indretning, meddeler festivalen.

»Det er hamrende uheldigt at falde ned fra scenen på den måde, som Del The Funky Homosapien gjorde. Men det er en arbejdsrisiko, der altid vil være til stede på en scene, og som kan overgå selv de mest erfarne og scenevante«, siger Anders Wahrén til Ekstra Bladet.

Del the Funky Homosapien har været nødt til at aflyse sine koncerter i resten af 2018, fortæller han.

Derfor overvejer han ifølge Ekstra Bladet, hvorvidt han vil sagsøge Roskilde Festival.

