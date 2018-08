Rapper brækkede syv ribben: Derfor faldt jeg ned fra Orange Scene Den amerikanske musiker Del The Funky Homosapien gik i blinde ud over scenekanten på Roskilde Festivalens største scene.

Han trådte ind på scenen, begyndte at rappe sin bid af hittet 'Clint Eastwood', og så var han væk.

Rapperen Teren Delvon Jones var gået lige ud over kanten på Orange Scene foran titusinder af mennesker på årets Roskilde Festival.

Musikeren, der optræder under kunstnernavnet Del The Funky Homosapien, skulle optræde sammen med Gorillaz, der var sat på som sidste band på festivalens store scene.

Men han nåede kun at være på nogle sekunder, så lå han 1,6 meter fra under scenen med syv brækkede ribben og en punkteret lunge. Uheldet fik Gorillaz til at stoppe koncerten.

Kendte ikke scenen

Nu fortæller rapperen Ekstra Bladet, hvad der egentligt skete den aften.

Del The Funky Homosapien siger til avisen, at han først ankom til Roskilde Festival en time før, bandet skulle starte koncerten på Orange Scene.

Normalt er han kun på scenen i en mindre del af koncerten, så musikken gik i gang uden ham:

»Jeg lagde mig til at sove i vores backstagerum. Da det var tid til, at jeg skulle på, kom min manager og vækkede mig og fulgte mig til scenen«, siger han til Ekstra Bladet.

Derfor havde han heller ikke noget indtryk af stedet, han skulle optræde. Midt på Orange Scene skyder en mindre platform frem mod publikum, og rapperen røg ned i vinklen mellem de to dele af den store scene.

»Ingen fortalte mig noget. Men efterfølgende har jeg fået at vide, at scenen ikke er som én scene. Det er mere som en samling af flere scener i én. Og det er nok derfor, at det skete - at jeg gik ud på et sted på scenen, hvor der faktisk ikke var en scene«, siger den uheldige musiker, der måtte blive tre uger i Danmark, før han var i stand til at flyve hjem.

Overvejer at stoppe

Her fem uger efter ulykken har rapperen det meget bedre og kan efterhånden det samme som før faldet. Men han er stadig på smertestillende medicin og overvejer sin fremtid:

»Jeg har turneret rundt længe, og så sker det her. Som jeg har det nu, har jeg slet ikke lyst til at optræde igen. Helt ærligt! Jeg har ingen tillid til branchen mere«, siger han til Ekstra Bladet.