Israelsk statsradio undskylder: Spillede antisemitisk musik Radiostationen Kol Hamusica spillede fredag musik af en kunstner, som særligt folk, der har overlevet Holocaust, har det meget svært med.

Radioværten »fejlede i sit kunstneriske valg« af musik, skriver israelsk statsradio i en officiel undskyldning.

Undskyldningen kommer efter, at en vært på radiostationen Kol Hamusica i fredags kom til at spille sidste akt af Richard Wagners opera 'Ragnarok'.

Den tyske komponist, dirigent og sceneinstruktør er nemlig alt andet end populær i Israel, da han var kendt for at være erklæret antisemit. Tanken om rene racer kan læses ud af flere af hans stykker.

Derudover skrev han artiklen 'Jødedommen i musikken' i 1850, hvor han fremfører en teori om, at jøden »på grund af sin ydre fremtoning, sit sprog og ikke mindst gennem sin sang er ude af stand til at udtrykke sig kunstnerisk«; jøden kan kun kopiere andre.

Wagner konstaterer også, at jøderne, når de taler, viser »kold ligegyldighed« og en udpræget »mangel på menneskelighed«.

Og så var Hitler i øvrigt stor fan.

Det er ikke fordi, at det er decideret forbudt at spille Wagners musik i Israel, men den folkelige opposition er så stor, at man ikke gør det.

Og selv om flere mener, at man bør kunne adskille komponisten fra selve værket, forsikrer Kol Hamusica, at det ikke vil ske igen.