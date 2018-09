En med baseballbattet, hurra for det!: DR SymfoniOrkestrets tordagskoncert var af den slags, man bare har lyst til at høre igen Torsdagskoncerten var badet i tung c-mol. Men serveret af to fremragende russere blev mol-aftenen en fantastisk oplevelse.

FOR ABONNENTER Det svarede lidt til at møde en fyr, der sidder for sig selv i et hjørne og skumler. Indtil han rejser sig op og giver dig en ordentlig en med et baseballbat. Forskellen var bare, at man ikke mistede nogen tænder, men oplevelsen var voldsom. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind