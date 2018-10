Lukas Graham skuffer: Hvor længe kan han synge om trofasthed, ærlighed og om aldrig at være helt god nok? Der er smæk på et nummer som 'Promise', men generelt for lidt nyskabelse på Lukas Grahams nyeste album, skriver Kim Skotte i sin anmeldelse.

Ud af det blå kommer et nyt Lukas Graham-album, og denne gang er det velkendte motiv med den nøgne kvinde omgivet af tomme ølflasker koloreret lilla. Omslaget er det samme og titlen ’Lukas Graham’ blot tilføjet et ’3’. Signalet er klart. Lukas Graham er den samme ægte vare uden ny, smart indpakning.

»Not a damn thing changed/ I’m just tryna make feelings into words«, lyder programerklæringen fra første nummer, der handler om, at ikke meget dybest set ændrer sig, hvis man uanset sorg og kaos er tro imod sine mål og værdier.

Albumanmeldelse









Lukas Graham Lukas Graham 3. Copenhagen Records.

Hvilket samtidig viser sig at betyde, at man får mere af samme skuffe. Bortset fra at materialets appel denne gang er lettere at modstå.

Jeg har et ømt punkt for det lille varmeapparat med den robuste vokal og de ærlige udmeldinger, men hvis ikke musikken flytter sig, er der grænser for, hvor mange gange man kan synge om trofasthed i venskab, ærlighed i kærlighed og om aldrig at være helt god nok, men alligevel acceptere sig selv.

Der sker lidt hist og pist. Der er mere smæk på den klassiske soulappel i et nummer som ’Promise’, og ’Love Someone’ hitter ubesværet nok. Lukas Grahams hjerte lyder stadig mere ægte dunkende end flertallet af hitlisternes durkdrevne hjertemassører.

Men det er, som om udtrykkets ligefremme frygtløshed i forhold til det banale er ved at tippe i retning af en småsentimental musikalsk disneyficering på f.eks. ’Stick Around’ med dets sukkerkor og en regulært tam ’Unhappy’.

Lukas Graham holder fast i sin stil og sin sjæl og sit hold af håndvarme svende, men 3’eren lyder, som om det er på tide med nye boller i fællesgryden. En fornemmelse af deja-vu breder sig.