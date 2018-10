Michael Strunge er rykket ind i Folkeklubben: »Det er ikke en opfordring til, at folk skal tage deres liv. Men til at man skal tage sit liv ... alvorligt. Det har jeg tænkt mig at gøre«

Når Folkeklubbens sanger og sangskriver, Kjartan Arngrim, som barn spurgte sin far om noget, faren ikke lige kunne svare på, hændte det jævnligt, at svaret kom i form af et citat fra Albert Camus’ bog ’Sisyfos-myten’:

»Min far sagde: »Der findes et virkelig alvorligt, filosofisk problem: selvmordet. At afgøre, om livet er værd at leve eller ej, er at besvare filosofiens grundspørgsmål«, siger Kjartan Arngrim og uddyber:

»Det er det første minde, jeg har om noget sammenhængende, min far sagde. Da jeg blev gammel nok, 16-17 år, spurgte jeg ham, hvad det citat betyder. Så sagde han det bare på fransk som for at fortælle mig, at det måtte jeg selv finde ud af«.

Han tilføjer, at begge hans forældre er psykiatere, og at han voksede op med deres arbejdsplads, det psykiatriske hospital i Risskov, som legeplads, og at det var så godt at vokse op omgivet af livets største spørgsmål.

Da han var 17 år, bed Camus-citatet ikke rigtig på ham, fortsætter han:

»I den alder stjæler man bare en øl mere nede fra fars kælder og går til fest og lever fuldt og helt, fordi man tror, man ikke skal dø. Nu lever jeg fuldt og helt, fordi jeg ved, at jeg skal dø«.

700 koncerter på 7 år

Den erkendelse strømmer gennem sangene på det syv år gamle band Folkeklubbens nye og fjerde album.

Ikke nok med at titlen, ’Sort tulipan’, er som et naturbillede fra et indre og slet ikke så udadvendt som Folkeklubbens tre første pladetitler, ’Nye tider’, ’Danmarksfilm’ og ’Slå flint!’. Selve sangene har også fat i eksistentielle tanker på andre måder end de gamle numre, der gjorde sangeren Kjartan Arngrims, guitaristen Rasmus Dalls og trommeslageren Rasmus Jusjongs refrænbårne folkpop landspopulær.

Man må vælge at erkende meningsløsheden og trodsigt, illusionsløst kaste sig ud i verden uden at bortlyve sin skæbne Kjartan Arngrim

Samfundsengagementet lod sig ikke skjule i de af og til åbenlyst Kim Larsen-inspirerede sange i årene, hvor Folkeklubben gik fra mest at kunne få spillejobs steder som Bagenkop Havnefest på Langeland og Mændenes Hjem i Istedgade i København til at kunne skrive jobs på NorthSide og i Store Vega i bandkalenderen.

Folkeklubben Dansk folkpoptrio dannet i 2011 af sanger og sangskriver Kjartan Arngrim, trommeslager Rasmus Jusjong og guitarist Rasmuss Dall. Albumdebut i 2013 med ’Nye Tider’. Har siden udgivet ’Danmarksfilm’ (2014) og ’Slå Flint!’ (2016). Gruppens fjerde album, 'Sort tulipan' fik i går fem hjerter af Kim Skotte her i Politiken. Modtog i 2017 Folkemusikprisen på Skagen Festival. Tager på Danmarksturné januar-marts 2019.

Og mens radiostationer som P4, P5 og P6 spillede ’Fedterøv’, ’Torben Ulrich’, ’Syngefaldet’, ’Danmarksfilm’ og andre af Folkeklubbens numre, blev trioen ved med også at spille på mindre scener og fik et publikum i stort set hver eneste flække. Godt 700 koncerter har gruppen foreløbig spillet.

På ’Sort tulipan’ er Folkeklubben stadig et rim- og referencestærkt dansksproget band, der leverer iørefaldende omkvæd, man let lærer at synge med på. Nu rumsterer døden imidlertid tydeligt i de popmelodiske vers.

»Jeg tror, at døden på den ene eller den anden måde er present i 9 ud af 11 sange. Man kan sige, at det er lidt tidligt, at jeg i en alder af 39 skriver og snakker om døden«, siger han og punkterer med det samme udtalelsen:

»Men man kan også vende det om og spørge: What took you so long? For den måde, vi har løbet det her orkester i gang på, har været ved at tage livet af os alle tre«.

De knap så glade spillemænd

Mens nykværnede kaffebønner arbejder i stempelkanden på spisebordet i det kolonihavehus i Valby, som Kjartan Arngrim har sammen med sin hustru og deres to små drenge, indskyder han i en af sine mange bisætninger – indskudte sætninger virker som en af Kjartan Arngrims måder at gestikulere på – at Folkeklubben tit er blevet beskrevet som »nogle glade spillemænd«.

Underforstået: Så fornøjede har de altså ikke konstant været i Folkeklubben.

»Alting har jo en pris. Vi har turneret meget, og vi har lavet fire plader på syv år, hvor vi tre i bandet samtidig er blevet fædre til i alt fem børn. Den regning betalte jeg sidste år, hvor jeg på et tidspunkt i løbet af turneen måtte indlægges med en nedslidt krop«.

Han skænker duftende kaffe i keramikkrus på det godt brugte træbord i stuen i det sortmalede hus, hvis grundplan hans hustru, Katrine, fik ideen til.

Det var ikke unormalt, at folk stod og jodlede på gadehjørnerne Kjartan Arngrim

Da hun og Kjartan Arngrim blev kærester, fulgte både hendes haveforeningsgrund og den nu alderstegne chihuahua Bjørn med.

Hunden er så tryg og måske også træt, at den ikke løfter så meget som et øre, da Kjartan Arngrim rejser sig for at hente Søren Ulrik Thomsens digtsamling ’Rystet spejl’.

Det var Kjartan Arngrim, der bragte litteraturen med ind i ægteskabet. Nu bliver der konstant læst bøger her i huset. Også på turneer har Arngrim bøger med.

På gruppens seneste turné medbragte alle i Folkeklubben en bog, og nogle gange var der højtlæsning i turbussen, og efter at bandchaufføren havde læst et Søren Ulrik Thomsen-digt med en pæn tanke til en skolevikar, blev Kjartan Arngrim inspireret til at skrive den nye sang ’Vikaren’ med linjer som »Og, ja, I ringer jo bare/ jeg ved hvad ungerne har/ for til i morgen, jeg lukker lyset ind/ men aldrig for at blive«.

Nu ligger Søren Ulrik Thomsen og Albert Camus på bordet og kan se over på reolen med Ida Jessen, Martin A. Hansen, Tarjei Vesaas, Tove Ditlevsen, Marilynne Robinson, Thomas Mann og mange flere.

Der kan være stof til sange i bøger, i møder med mennesker og for eksempel i »papiraviser«, som Kjartan Arngrim konsekvent kalder den form for medier – her i huset læses og diskuteres papirudgaven af Information hver dag.

Der kan også dukke tråde til en sang op i en erindring. Eller i et billede. Titelnummeret på ’Sort tulipan’ indeholder lidt af det hele. Og en hel masse Kjartan Arngrim.

Du skal dø om lidt, kammerat

Hvert forår bryder de sorte tulipaner gennem jorden og folder sig ud rundt om hele kolonihavehuset. Når andre blomster er klar til at springe ud, er de sorte tulipaners kroner i smukt forfald, ligesom tulipanen på coveret til Folkeklubbens nye plade.

»Og ligesom os« siger Kjartan Arngrim og fortsætter:

»Er det i 20-års alderen, mennesker begynder at gå i forfald? Vi er godt i gang«.

Den lidt veludsprungne sorte tulipan er i hans sang et billede på livet og på, hvordan man tager det.

»Jeg tror, jeg har ventet hele mit liv på at skrive den sang«, siger han og citerer to vers fra den:

»Intet varer evigt gør det vel?

Problemet er at slå sig selv ihjel

Disse bjælker er for tynde til at bære

Jeg tænker, at i dag så lader jeg være.

Jeg vil dø som en sort tulipan

Og springe ud fra den smukkeste altan

I en film og i en rolle jeg kan bære

Lev dit smukke liv eller lad være«.

Foto: Miriam Dalsgaard Kjartan Arngrim var 24 år, da han pludselig fandt på, at han ville være sangskriver i stedet for at bruge sin uddannelse i filosofi og dansk på at undervise. Indtil da havde han aldrig spillet guitar. Det virkede meningsløst for alle, også ham selv, at han skulle være musiker. Nu er Folkeklubben aktuel med album nummer fire.

»Camus siger, at verden er absurd, og at absurditeten opstår i mødet mellem menneskers higen efter mening og i universets fundamentale mangel på samme. Man må vælge at erkende meningsløsheden og trodsigt, illusionsløst kaste sig ud i verden uden at bortlyve sin skæbne. Uden at bortlyve det faktum, at du skal dø om lidt kammerat«.

At vi skal dø, er der to ting at gøre ved, siger Kjartan Arngrim:

»Man kan vælge at dø, og man kan tage sit liv på mange måder. Helt konkret kan man hænge sig, springe ud foran et tog eller noget tredje. Mindre konkret kan man vælge at blive i sengen og sige til sig selv, at man udsætter at gøre det, man egentlig gerne vil. Jeg kan sige til mig selv, at jeg venter til i overmorgen med at skrive den sang, og svigte det, jeg inderst inde godt ved er det rigtige«.

Men man kan også vælge at leve, tilføjer han og fortsætter med at forfølge tanker, som allerede var i hans sang ’Torben Ulrich’ fra 2016:

»Det er en sang om det perfekte slag. Når man glemmer tanken om sejren og tanken om nederlaget. Om man er sangskriver, finansmand eller pædagog, er den der legende, dansende bevægelse gennem livet en smuk tilgang. Og det er slet ikke så let at leve sådan. Det er nemt, når man er 16 og 18 år og er legen og dansen og hele tiden overvejer sig selv og sin bevægelse gennem verden. Senere hen bliver det sværere«.

Strunges digte og død

Ved siden af stempelkanden står en kurv med croissanter. Urørte. Kjartan Arngrim er helt sikker på, at croissanterne nok skal blive spist, når drengene – Mo og Bror – er blevet hentet i institutionen om nogle timer.

Lige nu bringer Kjartan Arngrim digteren Michael Strunge ind i samtalen ved at fortælle en historie.

Mens Folkeklubben indspillede sin første plade, tog de nætterne i brug. Dagene brugte den filosofi- og danskuddannede Kjartan Arngrim dengang på at undervise på hf. Kombinationen af pladeindspilninger og undervisning var udmattende. Og en dag mødte han så træt op på arbejdet, at han valgte at lade en tv-udsendelse passe undervisningen af eleverne.

Han viste dem det afsnit fra 1984 af litteraturprogrammet ’Bazar’, hvor Michael Strunge var inkarnationen af 80’er-generationen over for digterne Lola Baidel og Kristen Bjørnkjær fra 70’er-generationen.

Sådan kan erindring spille ind: Da sangskriveren Arngrim i 2018 gik med tankerne om havens smukke sorte tulipaner, kom han i tanke om tv-udsendelsen med Strunge:

»Den måde, han var til stede på i den udsendelse ... med håret farvet helt black tulip-sort for at vise Leverpostejsdanmark og 70’er-digterne, at nu var der nye boller på suppen. Strunge endte med at springe ud fra en altan. Men sikke et liv. Med sine ord og sine digte fik han jo blandt andre mig til at svæve højt over den velfærdstrummeum«.

Digteren er med i ’Sort tulipan’ uden at blive nævnt ved navn:

»Min far sagde til mig, da jeg var barn, at selvmordet er det eneste alvorlige filosofiske problem. Min konklusion på det er, at der findes et langt og pinefuldt selvmord, som i nogen forstand er lige så slemt som at springe ud fra Vejlefjordbroen: at glemme at lege, glemme sine værdier. ’Sort tulipan’ er ikke en opfordring til, at folk skal tage deres liv. Men til at man skal tage sit liv ... alvorligt. Det har jeg tænkt mig at gøre«.

Han tager en svingom mere med det, han lige har sagt, for at se det fra en lidt anden vinkel:

»Hvis du vælger at leve, så gør det fuldt og helt. Hvert eneste øjeblik. Det er en vild fordring. Men så er det heller ikke vildere. Det kræver bare, at du står op om morgenen og spørger dig selv: Er du den far, den ægtemand, den sangskriver, den borger, du gerne vil være? Og hvis du ikke er, så lav om på det«.

En jodlen i børneværelset

Undervejs i samtalen vender Kjartan Arngrim flere gange tilbage til sin barndom i Risskov blandt plejere, psykiatere, læger og brugere af psykiatrien på det hospital, som snart flyttes til et såkaldt supersygehus i Skejby.

Forleden blev det allersidste musikarrangement nogensinde afholdt i festsalen på hospitalet i Risskov – Folkeklubben spillede. Dermed var Kjartan Arngrim for sidste gang tilbage på matriklen, hvor han elskede at drøne rundt og lege som barn.