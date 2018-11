Skønhed med dybde: Det langsomme univers hos Jakob Bro føles stadig vedkommende og ægte Med sit seneste livealbum, indspillet på Jazz Standard i New York, holder Jakob Bro drømmene i live. Den danske guitarist er i godt selskab sammen med amerikanske musikere.





Den danske guitarist Jakob Bro udforsker et univers, som er hans helt eget, men som lukker alle ind. Bros musik griber lytteren ved hånden og henvender sig lavmælt og meningsfuldt til en. Som en god ven. Så man føler sig beriget. Fordi musikken trods sin enkelhed ikke taler ned eller forfalder til klicheer.

Der er tale om et univers af ballader, hvilket er jazzsprog for en verden af langsomme, inderlige og rolige melodier.

Jakob Bro: Bay of Rainbows.









ECM.

Jakob Bros seneste album indeholder kun fem forskellige sange, optaget live over to aftener på klubben Jazz Standard i New York sidste sommer, og Bros elektriske guitar åbner med en ekstremt enkel melodi ledsaget af skitserede harmonier. Thomas Morgans kontrabas følger op, og Joey Baron skaber liv, når han lader sine trommer kaste blafrende skygger som baggrund.

Det er stilen fra sit snart ti år gamle internationale gennembrudsalbum, ’Balladeering’ med guitarkollegaen Bill Frisell og saxofonisten Lee Konitz, Bro stadig arbejder videre med, og den forener det opgivende med det smukke. Nummeret ’Mild’ har Bro tidligere indspillet med elektronmusikeren Thomas Knak. Det er musik, der svøber sin lytter ind i et tæppe af tunge tanker, men de handler ikke om selvmord. At lytte føles mere som at have en at tale med om de ting i ens liv, der ikke nødvendigvis er helt lette.

Den enkle melodi foldes ud med meditativ ro. Den totale tillid til den ekstreme enkelhed bærer musikken og lytteren med sig. Pedaler gør det muligt at fordreje guitarlyden og lade musikken overlappe sig selv i flere lag, og i virkeligheden ville resultatet fungere rigtig fremragende blæst nænsomt ud over en kæmpemæssig festivalplads via enorme højttalertårne på en solbeskinnet sommerdag, hvor man lyttede med en stilfærdig øl i hånden.

Men applausen efter ’Mild’ trækker straks lytteren tilbage til virkeligheden på Manhattan-jazzklubben ved Park Avenue, hvor publikum klapper, hujer og pifter i intime rammer. Med Thomas Morgans evne til at lade et minimalt antal toner rumme maksimal mening og med en lyttende Joey Baron, der diskret, men kreativt bidrager på skind og metal, får drømmene kant og meningsfylde trods deres grundlæggende blidhed.

I godt selskab

Jakob Bro er i godt selskab med sine to amerikanske venner, som han har spillet fast med de seneste fem år, og som sangtitel kan ’Copenhagen’ fra Bros tre år gamle ’Gefion’-album dårligt blive mere hip end nu, hvor rejseguiden Lonely Planet lige for nylig har udnævnt den metrobyggeriplagede hovedstad til den storby i verden, det er mest anbefalelsesværdigt at besøge efter nytår. Her forvandler Jakob Bros brudte signaturklange, der fortoner sig som ekkoer, følelsen af noget, der for evigt er tabt, til en oplevelse af noget, der er virkelig smukt.

Ligesom det er guitaren, der åbner numrene, er det på flere af dem bassen og trommerne, der runder af.