Nyt album: Benal måtte godt snakke mindre og danse mere hæmningsløst Benal er stærkest i kombinationen af elektronisk musik og eksistentiel rap, men ordene får lov til at fylde for meget på et album, der mangler jungleskrål.

Benal er dansk musiks outsidere, de passer ikke rigtigt ind i hiphopmiljøet, de passer ikke rigtigt ind i technomiljøet, de kører på deres helt egen frekvens, og tusindvis af danskere har stillet ind på den.

Albumanmeldelse









Benal: Benjamin Og Albert. Sony.

Til deres udsolgte koncerter samler de både de voksne, der trænger til at rave, og de unge og rastløse. Benjamin Hav og Magnus Albert Wanscher har med sammensmeltningen af klubben og de tilrøgede tanker brygget deres helt egne popgenre, en slags bodega-rave.

Benal holder et fast greb i deres signatur med fuldfed tale-rap hen over sprøde elektroniske beats, og de strør endnu en gang tankerne hen over dansegulvet.

Det lyder, som om de har hentet inspiration hos den første bølge af britiske grime rappere, især på sofistikerede ’Lampeskærm’ smelter London og København sammen.

På ’Hvad kan jeg’ lyder de mere af københavnerlokal hipster-techno for kondiskojunkier med markante briller.

Der er lidt sodavandsdisco-stemning over ’Når du kigger på mig’, men det er tungen lige i munden, hvis man skal have alle ordene med sig, lige indtil Clara Sofie kommer og tænder for røgmaskinen og løfter nummeret, der punkterer som flad kulsyre, når hun forsvinder ud af omkvædet.

Jeg får nogle gange også lyst til at slukke Magnus Albert Wanschers talestrøm og skrue op for blæste beats, for jeg kløjes i talestrømmen.

Mit forhold til Benal kan sammenlignes med mit forhold til bodegaer, jeg gider ikke at sidde og snakke over en øl og spille Meyer, bassen skal helst blæse tankestrømmen derhen, hvor peberet gror.

Hvis man er til de lange samtaler hen over høj musik, er der noget at hente i The Streets-lignende sange som ’Noget du skal bruge’.

Et af albummets andre højdepunkter er ’Tænker lidt på dig’, som er flankeret af Phlake-forsanger Wads.png’s flødestemme.

Benal har ordet i deres magt, men deres superkraft er den stærke kombination af elektronisk musik og eksistentiel rap, men der er en overvægt af ord, og musikken får ikke plads nok til at være i duet med de ellers fine tekster.

På tidligere hits som ’Uh Babe’ får Benjamin Havs beats og kompositoriske finesser plads i harmoni med frigørelseslyrikken, her flygter Benal ud af knolden og ned i noget primitivt og urmenneskeligt.

På dette nye album er der lige en anelse for meget snak og for lidt jungleskrål.