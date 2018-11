Fans af Radioheads Thom Yorke vil juble over hans musik til horrorfilm Trods ærefrygt for det italienske progrockband Goblin takkede Thom Yorke ja til at lave sit første soundtrack nogensinde til Luca Guadagninos remake af horrorfilmen 'Suspiria'. Og Yorke har bestået svendeprøven.

FOR ABONNENTER ’Suspiria’-instruktøren Luca Guadagnino måtte tigge og bede godt og grundigt, før han fik overtalt Thom Yorke til at lave Radiohead-sangerens første rigtige soundtrack. At det lykkedes til sidst, har ingen af parterne haft grund til at fortryde, kan man konstatere, når man hører det dobbeltalbum, der er blevet resultatet af anstrengelserne. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind