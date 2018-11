Dansk raps omvandrende 'carpe diem'-tatovering: Jokeren rapper med cubansk cigar og håret tilbage Dansk raps følsomme stodder har kastet sig over latin-rap og filosoferer over kvinderne, livet og meningen med det hele.

Jesper Dahl er tilbage i Jokerens skikkelse, en danmarksmester i syndefald og bekendelser, der har banet vejen for vor tids selvudnævnte rap-mafiosoer. Jokeren har holdt fast i sin ligefremme attitude, siden han hittede med hiphop-gruppen Den gale pose i 1990’erne. Han satte soundtrack til mine teenage-vodka- og juicebranderter på Posen i Hillerød med ’Spændt op til lir’ bragende på ghettoblasteren.











Albumanmeldelse Jokeren: Glædesbringeren. AEM

Jokeren har altid rappet som en, der har levet ni liv, så man kan ikke skyde ham i skoene, at han med tiden er blevet mere gammelklog. Han har fat i tidens toner og har kastet sig over latin-pop, den i skrivende stund mest invasive musiktendens. Han tager os direkte til bananrepublikken med sange som ’Mac Arthur Park 1993’, ’Que Pasa’ og ’El Barbeque Psychedelico’.

Trænger til udluftning

Latin-pop har fyldt meget på hitlisterne siden sommeren 2017, da Justin Bieber kom med sin version af Luis Fonsis hit ’Despacito’. Siden købte alle popstjernerne spansk-ordbøger for at klatre højere op på hitlisterne. Jokerens album lugter ikke af den slags kalkuleret opportunisme, det klæder ham med solbrændte rim og en stemning, der er marineret i mørk rom og ro. Albummet holder desværre en lidt for lang eksistentiel siesta. Der trænger til en gevaldig udluftning efter røgen fra de cubanske cigarer.

Der er først gennemtræk på ’Solskin’, som, på overraskende elegant vis, låner tonerne fra Manu Chaos hit ’Me gustas tu’, fra 2001, og hvor Master Fatman kommer ind og skaber balance som albummets åndelige vejleder, der giver livskloge, men tilbagelænede formaninger om, at man skal leve sit liv som en gryderet fra Peru, der er ved at koge over.

Jokeren er med dette album endnu engang en omvandrende carpe diem-tatovering. Med sangen ’Flueben’ beretter han om at have »sniffet flere streger, end han selv vejer«, og han sætter fortsat flueben ved alle tabuer, sejrer og beståede fag i livets hårde skole. Især sine lærdomme fra turbulente forhold til kvinder deler han ud af på sin sidste sang ’Gud er en kvinde’, som dog mest handler om at være Jokeren.