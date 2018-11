Det er aldrig for sent at blive udødelig: Rosanne Cash laver sit bedste album Efter at have brugt meget krudt på at hylde faderen er 63-årige Rosanne Cash tilbage med et af karrierens mest personlige og bedste udspil.











Albumanmeldelse Rosanne Cash: She Remembers Everything. Blue Note Records.



Geografien har altid været en vigtig ingrediens i country. Stederne og afstandene imellem dem. Måske er det en af grundene til, at det kan føles vanskeligt at tage dansk country helt alvorligt. Det er simpelthen for nemt at komme fra a til b, for nemt at følge og få opfyldt længslerne. Man må ligesom mærke vingesuset, landet, der efterlades, og landet, der opdages.

Så længe længslen er knyttet til steder, er der håb – så handler det bare om at nå frem. Sværere er det med den længsel eller nostalgi, der har med tiden at gøre. Smerten ved ikke at kunne gå tilbage i den og gøre ting om – tingene gik, som de gik, og man kan ikke rejse i tiden.

Men man kan da forsøge, man kan støde ind i den og måske blive klogere eller overhovedet ikke blive klogere. 63-årige Rosanne Cash har en del at gøre status over. Når man er countrystjerne og vel nærmest også er født som en – Rosanne Cash er Johnny Cashs ældste datter – har livet budt på lidt af hvert, og det har sat sig på stemmebåndet, der i sig selv, som ren og skælvende lyd, er en del af fortællingen her. Man behøver dårligt nok lytte til sproget, der kommer ud. Sangen bærer på sin egen sandhed: en illusion, jeg i hvert fald falder for på Rosanne Cashs nye album ’She Remembers Everything’.

Optrådte med far

Her er det ikke så meningsfuldet at skelne mellem sangen og livet, mellem udtrykket og indholdet. Sangen er kærligheden og livet på vejen mellem steder, der bliver til midlertidige hjem. Countrystjerner bliver ideelt set kun bedre og bedre med tiden, erfaringen og den nostalgiske klangbund bliver større og får sangene til at vokse.

Og sådan er det med Rosanne Cash – hun er kun blevet bedre, siden hun som ung optrådte på sin fars road-show og senere i 1980’erne vandt priser og grammyer og flyttede fra Nashville til New York, stak af med rock, pop og folk, dog altid uden at søge væk fra faderens skygge. At hun i dag står som en sanger og sangskriver i sin helt egen ret, efterlader ’She Remembers Everything’ ingen tvivl om.

Men der var engang, Johnny Cash gav datteren en liste over de 100 bedste countrysange. Det blev til albummet ’The List’ i 2009 med datterens egne fortolkninger af faderens favoritter. Og efter at hun var flyttet til Memphis, blev albummet ’The River and The Thread’ fra 2014 til som en rejse gennem sydstaterne, som hun her på sit 15. studiealbum vender indad i en mere direkte og personlig sangskrivning. Her gemmer spørgsmålet om, hvad hun skal stille op med det liv, hun kom til at leve, sig som smukke sprækker i sangene. Eller sprækker i tiden, som hun kigger ned i. Det, hun ser, opstår et eller andet sted mellem det autentiske og det mytiske.