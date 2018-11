Han havde rytme i øjnene: En af landets største musikfotografer er død Jan Persson blev 75 år.

Dergik et suk igennem den danske jazzverden torsdag aften. På Facebook kunne man læse, at fotografen Jan Persson var død, 75 år. Og hurtigt blev rækken meget lang af musikmennesker og andre, der udtrykte deres sorg, ja, nogle simpelthen ærgrelse over, at Jan var død efter kort tids sygdom.

Han kunne noget særligt med sit kamera. Der er nærmest ikke grænser for de musikalske verdensstjerner, han har foreviget. Og det er altså ikke opstillede skønmalerier, nej, man er helt tæt på mennesket bag instrumentet, så resultatet, selv om det jo er lydløst, emmer af musik.

Hans karriere havde en sjov start. 16-årige Jan gik med aviser. En dag kiggede han i en medbragt avis og så en artikel af Jørgen Leth om den legendariske altsaxofonist Charlie Parker. Så var avisdrengen solgt, og han har siden da tilbragt det meste af resten af livet med at fotografere jazz, rock, blues, altså rytmisk musik.

Bag hans bulderbasseydre gemte sig et yderst hjælpsomt og blidt væsen

Jan Persson kom naturligvis i sit virke rigtig tæt på tidens stjerner. Og dem var der mange af i København i 1960’erne og fremefter. Med jazzhuset Montmartre som arnested flokkedes mange af jazzens store kunstnere i København, flere af dem slog sig ganske enkelt ned i byen. Det var folk som Ben Webster, Stan Getz, Oscar Pettiford og mange flere. Jan Persson var et væsentligt element i jazzhovedstaden Copenhagen. Han var som regel på det rette sted i rette tid og tog, som det blev sagt, billeder af musikerne, før de blev krukker.

Hans virke indskrænkede sig ikke bare til jazz. Hvem kan prale af at have kørt rundt i København med Jimi Hendrix eller Beach Boys på bagsædet? Nu kørte han altså også Jaguar. Og hvem kom sammen med nu afdøde rockskribent Torben Bille tæt på Gasolin og fik en bog ud af det?

Et af Jan Perssons professionelle kneb var, at han ofte fotograferede til prøverne og ikke til koncerterne. Til prøverne var musikerne mere afslappede, sig selv, og det kom der gode billeder ud af.

Hans billeder blev bragt i aviser, meget ofte i Politiken, men også i udenlandske tidsskrifter og bøger. Han har sat sit præg på et utal af pladecovere over hele verden.

For nogle år siden trak han sig tilbage fra musikstederne. De var sgu ikke så interessante længere, sagde han på sin egen bramfri, bryske facon. Så tilbragte han tiden med, som han sagde, at lave lige, hvad der passede ham. Det havde han egentlig altid gjort. Derfor efterlader han sig så mange gode billeder.

Der går mange historier i musikbranchen om Jan Perssons iltre temperament og bramfrie måde at udtrykke sig på. Mange, lidt sarte sjæle, kunne godt slå sig på Jan Persson, men bag hans bulderbasseydre gemte sig et yderst hjælpsomt og blidt væsen. Der kunne være lidt langt ind til det indre, men det fandtes i høj grad.

Han er smukt beskrevet i bogen ’Musikalske portrætter’ af Mia Fuglsang Holm, hvor han dels selv fortæller om de mange musikere, dels portrætteres fint.