Flere kvinder til Tønder: Jysk festival lover at booke lige så mange kvinder som mænd

Fremover vil der blive sat ekstra fokus på repræsentationen af kvinder på Tønder Festival. Festivalen er nemlig gået med i et fælles europæisk initiativ, Keychange, der har til formål at få flere kvindelige musikere på festivalscenerne.



Det betyder, den jyske festival forpligter sig til at arbejde mod en kønsbalance på 50 procent kvinder og 50 procent mænd i deres valg af kunstnere. Et mål, de håber på at kunne opnå i 2022.

»Det er oplagt for os at gå med og bakke om formålet med Keychange. Vi har allerede rigtig mange kvinder på scenerne i Tønder, og det ønsker vi naturligvis at fortsætte med«, siger Maria Theessinkk, kunstnerisk leder af Tønder Festival, i en pressemeddelelse.

På Tønder Festival 2018 var andelen af kvindelige kunstnere på omkring 40 procent. Festivalen mener selv, at det er et markant højere tal end hos mange andre festivaler og spillesteder:

»Tønder Festival er godt med, når det kommer til balancen mellem kønnene i musikprogrammet«.

Indtil videre består 2019-programmet af kunstnere som Kate Rusby, The Savage Rose, Bjørn Eidsvåg, Martin Harley, Leslie Stevens og Julie Fowlis.

Ligestilling på Vestegnen

Diskussionen om for mange mænd og for få kvinder på danske scener er ikke ny. Der er både blevet lavet undersøgelser, skrevet artikler og holdt møder om emnet.

Sidste år satte Statens Kunstfond sammen med fem musikorganisationer fokus på kønsubalancen og manglen på diversitet i musikbranchen med en ny undersøgelse og et nyt charter.

Og ét sted, der har tænkt at fremme ligestillingen, er Forbrændingen i Albertslund. Det kommer til at ske næste år, hvor folkene bag spillestedet og kulturhuset har truffet en markant beslutning: De vil i hele 2019 udelukkende booke bands og musikere med kvinder i front eller en kvindelig såkaldt tegnende profil.

»Vi griber i egen barm«, sagde Jeppe Skjold, der er kunstnerisk leder på spillestedet, i et interview med Politiken.

»Så vi booker et helt år med kvinder. Og det gør vi for at vise, at der er masser af dygtige kvindelige musikere fordelt på mange forskellige genrer og stilarter derude«.