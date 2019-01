Danmarks-aktuel fransk rapper er sigtet for drab

Den franske rapper MHD skal 30. januar optræde i København, men koncerten kan muligvis komme i fare for at blive aflyst, fordi den 24-årige kunstner er blevet sigtet for drab.

Sammen med tre andre mistænkte er Mohammed Sylla, som MHD egentlig hedder, blevet anholdt af politiet.

De fire personer mistænkes for i juli sidste år at have været indblandet i et slagsmål, hvor en ung mand døde.

Mohammed Sylla afviser beskyldningen, oplyser hans advokat Elise Arfi i en meddelelse til det franske nyhedsbureau AFP.

En kilde tæt på efterforskningen betegner slagsmålet, der fandt sted i Paris, som et opgør mellem to rivaliserende bander.

En 23-årig mand døde af knivstik og slag, og det er det dødsfald, som Mohammed Sylla ifølge politiet er medskyldig i.

Mohammed Syllas advokat derimod siger, at han ’aldrig har været involveret i bandekonflikter’.

Rapperen er mest for sangen ’Afro Trap Part. 3 (Champions League)’, som er en hyldest til fodboldholdet Paris Saint-Germain (PSG).

Søndag poserede MHD på sit seneste indlæg på Twitter med Kylian Mbappé - en af PSG’s største stjerner.

Torsdag skulle MHD have optrådt i Luxembourg, men koncerten blev aflyst. Ifølge avisen Le Figaro er det uvist, om hans øvrige planlagte koncerter i Europa kan gennemføres.

MHD optrådte med stor succes i Store Vega i 2017, og i 2018 holdt han ifølge billetfirmaet Live Nation ’folkefest’ på Roskilde Festival.

Live Nation, der står for billetsalget til koncerten med MHD 30. januar i Den Grå Hal i København, oplyser i en mail, at man ’ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt’. Endvidere oplyses, at man ’ikke kender sagens detaljer’, og at man ’ikke har lyst til at spekulere’.

