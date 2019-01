Sssssssshhhhhh: En hel by holder vejret, når stradivariussen spiller

I den italienske by Cremona er man i færd med at optage lyden af stradivarius-instrumenter for at bevare dem for eftertiden. Det kræver absolut stilhed. Men hvordan får man en hel by til at være stille?

Florencia Rastelli blev helt dårlig af skam. Som erfaren barista havde hun aldrig spildt en kop kaffe. Men da hun forleden var ved at tørre disken af på cafeen Chiave di Bacco, hvor hun arbejder, væltede hun et glas, der knustes mod gulvet med et brag.

Alle kunderne stivnede, helt lammede, husker Florencia Rastelli.

»Jeg tænkte bare: Og så i dag af alle dage!«, fortæller hun.

»Der var sågar en politimand, der kiggede ind og bad mig om at dæmpe mig. Jeg var så flov«.

Folk i den italienske by Cremona er for tiden mere lydfølsomme end normalt. Politiet har spærret gader af i det ellers travle centrum, og trafikken er blevet omdirigeret. På et pressemøde for nylig bad Cremonas borgmester, Gianluca Galimberti, indtrængende byens borgere om at undgå alle pludselige og unødvendige lyde.

Cremona er hjemby for nogle af verdens bedste instrumentmageres værksteder, deriblandt Antonio Stradivari, der i det 17. og 18. århundred byggede nogle af de fineste violiner og celloer, der nogensinde er set. Bystyret støtter et ambitiøst projekt med digitalt at optage lyden af Stradivaris instrumenter, så den bevares for eftertiden. Det samme gælder instrumenter skabt af Amati og Guarneri del Gesù, to andre berømte instrumentmagere fra Cremona. Og det betyder, at der skal være ro i gaderne.

En stradivarius-violin, -bratsch eller -cello repræsenterer det ypperste af teknisk og håndværksmæssig formgivning af lyd, og der er ingen, der har været i stand til at eftergøre instrumenterne med den unikke klang.

Lyden gemmes i en database

Fausto Cacciatori er museumsdirektør på Cremonas Museo del Violino, der udstiller musikinstrumenter og deltager i det store lydprojekt. Han forklarer, at hver stradivarius har »sin egen personlighed«. Men han tilføjer, at den særlige klang »uvægerligt forandrer sig«, og den kan endda gå tabt i løbet af få årtier.

»Det er en del af deres livscyklus«, forklarer Cacciatori.

»Vi bevarer dem og restaurerer dem, men når de når en vis alder, bliver de for skrøbelige, til at man kan spille på dem, og de falder så at sige i søvn«.

For at også fremtidige generationer skal kunne nyde lyden af instrumenterne, er tre lydteknikere ved at skabe databasen Stradivarius Sound Bank, som vil omfatte alle de mulige toner, som kan frembringes på fire instrumenter, der er udvalgt i Museo del Violinos samling.

Lydteknikeren Mattia Bersani fortæller, at lydene i databasen kan manipuleres med software, så der kan produceres nye indspilninger, selv efter at de originale instrumenters klang med tiden er blevet forringet. Fremtidige musikere vil kunne »indspille en sonate med et instrument, der ikke længere fungerer«, siger han.

»Takket være dette projekt vil mine børnebørn kunne høre, hvordan en stradivarius lød«, siger den tidligere dj Leonardo Tedeschi, som fik ideen til projektet.

»Vi udødeliggør det fineste instrument, der nogensinde er skabt«.

I løbet af januar har fire musikere spillet hundredvis af skalaer, akkorder og arpeggioer på to violiner, en bratsch og en cello med forskellige teknikker med buerne samt ved at knipse strengene. 32 ekstremt følsomme mikrofoner i museets auditorium indfanger lyden.

»Det er fysisk og psykisk krævende for musikerne«, fortæller den tyske lydtekniker Thomas Koritke, som leder projektet.

»De skal spille hundredtusindvis af individuelle noder og overgange otte timer om dagen, seks dage om ugen i mere end en måned«.

Lydmæssigt mareridt

Det krævende projekt har været længe undervejs.

»Det tog et par år at overbevise museet om at lade os bruge flere hundred år gamle strygeinstrumenter« siger Koritke.

Der skulle også findes dygtige musikere, som kender instrumenterne ned i mindste detalje. Derudover skulle der foretages en grundig analyse af akustikken i auditoriet, som er designet til instrumenternes lyd.

I 2017 troede lydteknikerne, at projektet endelig var klar til at løbe af stablen, men så afslørede en lydprøve, at der var et kæmpe problem.

»Gaderne omkring auditoriet er alle belagt med brosten, hvilket er et lydmæssigt mareridt«, fortæller Tedeschi.

Lyden af en bilmotor eller en kvinde, der går på høje hæle, udløser vibrationer, der forplanter sig ned i jorden og opfanges af mikrofonerne, så optagelserne er ubrugelige.