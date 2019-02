Kønskamp i Malmø: Instruktør vender kønsrollerne om i 'Den flyvende Hollænder' med et drastisk greb, der nok skal irritere folk

Den flyvende Hollænder’ er egentlig sagnet om en mand, der er fordømt til evig sejlads på de syv verdenshave. Den eneste formildende omstændighed ved hans skæbne er, at han hvert syvende år har lov til at gå i land. Kan han finde en kvinde, der vil gifte sig med ham og være ham tro til døden, kan han endelig blive forløst.

Den 25-årige Richard Wagner hørte historien, mens han var i Riga, og da den forgældede unge komponist ikke længe efter flygtede med skib for at undgå utålmodige kreditorer og havnede i et voldsomt uvejr, fik han ideen til en opera om den fordømte Hollænder.











Iscenesættelse: Lotte de Beer. Scenografi: Christof Hetzer. Solister, Malmø Operas Kor og Orkester. ­Dirigent: Steven Sloane. Malmø Opera. Til 31. marts.

I Wagners opera går Hollænderen i land i Norge og finder i skipperen Dalands unge datter Senta den kvinde, der ser det som sin livsopgave at ofre sig for ham. Hun sværger ham troskab og begår derpå selvmord ved at springe i havet. Hollænderen – »den stakkels mand«, som hun kalder ham – er endelig forløst. Men sådan et »hyperromantisk kvindebillede« kan vi ikke kendes ved i dag, slås det fast i programbogen til den nye opsætning af ’Den flyvende Hollænder’, der nu spiller på operaen i Malmø.

Senta skal videre

Derfor har forestillingens instruktør Lotte de Beer, der for resten selv er hollænder, og som for et par sæsoner siden stod for en stærk iscenesættelse af Hans Werner Henze-operaen ’Boulevard Solitude’ på Operaen i København, valgt at lade ’Den flyvende Hollænder’ slutte helt anderledes. I hendes udgave overlever Senta, mens Hollænderen forsvinder. Det er ikke hende, der er hans muse. I stedet bliver han hendes.

Det er et drastisk greb, og det skal nok irritere nogle – ligesom det faktum, at vi her får en ’Hollænder’ uden så meget som antydningen af skumsprøjt eller storsejl.

I en kulsort rotunde af en landkrabbescenografi, hvor det eneste maritime, man ser, er en bådebro, har de Beer og hendes dramaturg Peter te Nuyl valgt at lade Senta stå tilbage til sidst. Spillevende. Klædt helt i sort trækker hun bare på skuldrene, mens hun ser ud på publikum, som ville hun sige: »Nå ja, o.k., det var så den historie«.

»Jeg var fascineret af denne her sorte, blege mand, der kom forbi. Jeg havde faktisk drømt om ham allerede på forhånd. Men nu er jeg klar til at gå videre med mit liv. Historien om Hollænderen var bare mit bud på en vej ud af den kvælende idyl og al den utålelige normalitet, der omgav mig«.

Idyllen, Senta vokser op i, har scenografen Christof Hetzer fisket direkte ud af den svenske 1800-tals-maler Carl Larssons populære akvareller og oliemalerier. På den måde vil Lotte de Beer vise Malmø-publikummet, at vi befinder os i en midsommerlys svensk skærgård. Her vokser Senta op i et hjem med så meget skønhed omkring sig, at hun ikke kan andet end drages mod det mørke, der hersker udenfor, når hun om natten løber hen til vinduet og kigger ud i stormen efter den mand, hun føler, hun længes efter.

Jægeren Erik, som hun bliver kærester med, er ikke langt nok fra sømandsmiljøet. Han er i denne opsætning blevet til en præst, og det bytte, han bringer hjem, er bare en pakke med to bøffer fra slagteren. Det er simpelthen for konformt. Ham kan den unge kvinde ikke bruge til noget. Hollænderen, derimod – stærkt og sikkert sunget ved premieren lørdag af den tyske basbaryton Josef Wagner – har denne der blege tiltrækningskraft, vampyrer i ungdomsvampyrlitteraturen har. Han kan heller ikke dø, og i Sentas øjne er han spændende og lækker.