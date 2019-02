»Det er et demokratisk problem, at der kun er få kvinder i rytmisk musik«

Mens spillestedet Forbrændingen for nylig fik dispensation fra ligestillingsloven til kun at booke kvindelige bandledere i år, går den aktuelle Vinterjazz-festival med knap så larmende skridt i retning af større kønslighed blandt musikerne. Men for arrangør og saxofonist Maria Dybbroe og andre er emnet følsomt.

Fredag 22. februar spiller trioen Køs på Lygten Station i Københavns nordvestlige kvarter i forbindelse med den landsdækkende festival Vinterjazz.

Næppe nogen køber billet til koncerten, fordi en af musikerne på scenen, saxofonisten Maria Dybbroe, er kvinde, mens de andre to, Kristian Isholm Saarup og Valdemar Kragelund er mænd. Det er hele den unge trio udtryk, der er attraktionen, ikke deres køn.

Blandt andet derfor er det følsomt for Maria Dybbroe og mange andre rytmiske musikere at diskutere kønsfordeling i deres fag, selv om den fordeling er meget skæv.

»Der er kvinder med i alle konstellationer ved de i alt 11 koncerter, vi præsenterer i år. Men det har været vigtigt for os ikke at brande, at vi præsenterer mange kvindelige musikere, da det burde være helt naturligt«, siger Maria Dybbroe om de koncerter, hun og arrangørgruppen The Community præsenterer under Vinterjazz.

»Hvad angår mit eget virke som musiker, er det vigtigt for mig, at jeg bliver booket med mine egne bands, fordi jeg laver god musik, og at koncerterne promoveres på musikken. Det er jo den, folk skal høre«.

De kvinder, The Community har booket, skal ikke være i tvivl om, hvorfor de er valgt, tilføjer Maria Dybbroe:

»Det er de, fordi de er superspændende, inspirerende og har stærke musikalske udtryk«.

Ligestillingen halter markant

Når det er sagt, er Maria Dybbroe blandt de musikere, komponister og arrangører, som aktivt gør noget for at ændre, at det ifølge en undersøgelse fra Jyllands-Posten og Dansk Musiker Forbund forrige år ser skidt ud med ligestillingen i dansk musik. Inden for rock, pop og blues udgør kvinderne kun 22 procent af musikerne. Og inden for jazz blot 37 procent.

I 2018 kritiseredes arrangørerne af koncertturneen Grøn (tidligere Grøn Koncert) for ikke at have ét kvindeligt navn på hovedscenen. Og i år gik Forbrændingen i Albertslund i den modsatte retning ved kun at booke kvindelige bandledere. Det er i en overskridelse af ligestillingsloven, og derfor var Forbrændingens offentlige støtte i fare. Sagen endte med, at Kulturministeriet tidligere i februar gav Forbrændingen dispensation fra loven.

Kønsfordeling er et ivrigt debatteret emne i musikmiljøet. 26-årige Maria Dybbroe arbejder på tre måder for at skabe mere ligestilling. Hun er opmærksom på køn, når hun er med til at arrangere koncerter i The Community og det aarhusianske Sun Ship. På sin uddannelsesinstitution, Det Jyske Musikkonservatorium, har hun været med til at grundlægge et diversitetsudvalg, der arbejder for at skabe mere ligestilling og mangfoldighed.

»Og så har jeg nogle saxofonelever, som er piger. På et tidspunkt blev det vigtigt for mig selv at få en kvindelig lærer. Jeg tror stadig, det er sådan, at de fleste musikskolelærere, man møder gennem sin opvækst, er mænd. I år underviser jeg for første gang på ’JazzCamp for Piger’ under Vinterjazz, og det er megafedt at få lov til at gøre en forskel også på den måde«.

Tiltag under jazzfestivalerne

Undervisningsstævnerne ’JazzCamp for Piger’ er en af de måder, hvorpå Vinterjazz siden 2014 har haft fokus på at forbedre ligestilling blandt musikere. Det blev søsat, efter at en rapport fra 2012 viste en generel kønsfordeling på 80 procent mænd og 20 procent kvinder i det rytmiske musikmiljø. I år er der under overskriften ’JazzCamp for Piger’ improvisationsstævner for piger i alderen 10-15 år på 30 hold fordelt over hele landet.

»Resultaterne af eksempelvis ’JazzCamp for Piger’ ser vi først på sigt«, siger festivalleder Kenneth Hansen.

Et andet initiativ på Vinterjazz er ’Wild at Heart’, der også har fundet sted siden 2014. ’Wild at Heart’ har fokus på progressive kvindelige komponister, improvisatorer og bandledere.

Der er stadigvæk færre kvinder på programmet under Vinterjazz, men det er under forandring, siger Kenneth Hansen.

»Det bliver bedre år for år, og fra festivalens side gør vi meget for at trække kvinderne frem helt i front«.