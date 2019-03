London-rapper er bidsk som en terrier på nyt album: Ingen rappere når hendes niveau lige nu

Little Simz er sgu sin egen, og hun er klar til at komme ud og få et stort publikum.

Little Simz er klar til at være den store.

Little Simz: Grey Area. AGE 101

I snart 10 år har den 24-årige London-rapper selv udgivet sine mixed tapes, ep’er, album og tegneserier.

Ja, hendes andet album, ’Stillness in Wonderland’, kastede både en kunstudstilling og festival af sig.

Little Simz er sgu sin egen: en kreativ damptromle af lige så hårdtslående rim som jazzbløde beats. Men hun har aldrig forløst sine mange ideer på et album med samme musikalske og tematiske tyngde som på ’Grey Area’.

Faktisk er der ingen rappere, der i 2019 når Simz’ niveau. Bidsk som en terrier rap-råber hun hiphoppens mandehørm midt imod det ene øjeblik.

Det næste reflekterer hun råt for usødet over egen usikkerhed eller berømmelsens pris, mens produktion tager et sving forbi fjernøstlige melodier, svulmer op af horrorfilmstrygere eller surfer på knurrende baslinjer.

Hvis der er en smule musikalsk retfærdighed til, er det denne her gang, Little Simz træder ud af sin selvskabte undergrund og får et stort publikum.

Hun er i den grad klar.