R. Kelly tilbage i fængsel: Skylder en million i børnepenge

Få timer efter et grådkvalt interview må den nyligt løsladte R. Kelly vende tilbage bag tremmer i USA.

Den amerikanske sanger R. Kelly er igen blevet varetægtsfængslet, blot en uge efter at han forlod et fængsel i Chicago mod kaution.

Det oplyser en talsmand for sheriffen i Cook County sent onsdag aften dansk tid.

Fængslingen sker efter en retshøring, hvor R. Kelly er blevet beordret at betale 161.000 dollar i børnepenge, som han skylder. Det svarer til omkring en million kroner.

R. Kelly har tre børn med sin ekskone, Andrea Kelly. Han skal betale det fulde beløb til dem, før han kan forlade fængslet igen, oplyser talsmanden.

Myndighederne sigtede i februar R. Kelly for at have forgrebet sig seksuelt på fire kvinder.

Tre af dem skal være piger, som han har misbrugt seksuelt mellem 1998 og 2010, på tidspunkter hvor de var under 17 år.

I den forbindelse sad han varetægtsfængslet i tre dage, indtil en kaution på 100.000 dollar blev betalt af en ukendt kvinde den 26. februar.

Herefter har R. Kelly i en uge kunne færdes nogenlunde frit, indtil han igen skulle for retten onsdag aften dansk tid. Her er han således igen blevet sat bag tremmer.

Få timer inden retshøringen deltog R. Kelly i et følelsesladet interview på den amerikanske tv-station CBS News. Her afviste han de massive anklager om seksuelt misbrug, der er fremsat mod ham.

Det var hans første interview, siden han er blevet sigtet for overgreb.

» Jeg gjorde ikke de her ting. Sådan er jeg ikke. Jeg kæmper for mit liv«, sagde R. Kelly på grådens rand.

Det næste retsmøde i sagen om børnepenge er sat til den 13. marts, mens næste retsmøde i sagerne om seksuelt misbrug er den 22. marts.

R. Kelly er en af de bedst sælgende kunstnere nogensinde. Han er blandt andet kendt for hittet ’I Believe I Can Fly’.

ritzau