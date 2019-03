Grådkvalt R. Kelly: »Jeg gjorde ikke de her ting. Sådan er jeg ikke. Jeg kæmper for mit liv«

Sangeren blev i februar sigtet for ti tilfælde af groft seksuelt misbrug. Onsdag taler han ud om anklagerne.

Den amerikanske sanger R. Kelly afviser i et følelsesladet interview de massive anklager om seksuelt misbrug, der er fremsat mod ham.

R. Kelly blev i februar sigtet for ti tilfælde af groft seksuelt misbrug.

Sigtelsen kom i kølvandet på den opsigtsvækkende dokumentarserie ’Surviving R. Kelly’.

I den står en række kvinder frem og fortæller om, hvordan han misbrugte dem seksuelt.

Tirsdag blev de første uddrag fra et interview i ’CBS This Morning’ offentliggjort. Det fulde interview sendes onsdag i USA.

»Jeg gjorde ikke de her ting. Sådan er jeg ikke. Jeg kæmper for mit liv«, siger R. Kelly, mens han er på grådens rand.

R. Kelly tilbragte tre nætter i fængsel i februar, inden han blev løsladt mod kaution.

Han har erklæret sig uskyldig i anklagerne mod ham.

»Folk kigger tilbage på noget af min fortid. Det er præcis, hvad de gør. De går tilbage i fortiden, og så prøver de at lægge alle de her anklager oven i det, så det føles virkeligt for folk«, siger R. Kelly i interviewet.

R. Kelly blev i 2008 frikendt ved en retssag, hvor han var anklaget for at have sex med en 13-årig pige.

Anklagere viste blandt andet en 27 minutter lang video, der angiveligt viste, at de to havde sex.

Retten vurderede dengang, at videoen ikke var bevis nok, selv om kvaliteten var god.

Flere vidner bekræftede også, at det var R. Kelly og den 13-årige pige, der optrådte på videoen.

De nye sigtelser mod R. Kelly omfatter i alt fire kvinder.

Tre af dem skal være piger, som han har misbrugt seksuelt mellem 1998 og 2010, på tidspunkter hvor de var under 17 år.

I onsdagens interview afviser sangeren også en historie fra mediet Buzzfeed fra 2017.

Her forlød det, at han skal have holdt kvinder som sexslaver i sine hjem i Chicago og Atlanta.

»Det behøver jeg ikke. Hvorfor skulle jeg gøre det? Hvor dumt ville det være, hvis R. Kelly - med alt det, jeg har været igennem i min fortid - holdt nogle fanget«, siger han til CBS.

R. Kelly er en af de bedst sælgende kunstnere nogensinde. Han er blandt andet kendt for hittet ’I Believe I Can Fly’.

ritzau