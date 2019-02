»Han tvang ikke nogen til at have sex. Han er en rockstjerne«: Dommer vil smide R. Kelly i fængsel for overgreb, kaution sat til en million dollars

Dommer fængsler R. Kelly mod en kaution på en million dollars. Det sker, efter R&B-sangeren fredag meldte sig til politiet, få timer efter han var blevet sigtet for ti grove seksuelle overgreb.

Den skandaleramte R&B-stjerne R. Kelly skal hoste op med en million dollar for at forblive på fri fod.

Sådan lyder kendelsen fra en dommer i Cook County i Illinois, hvor R. Kelly har været for retten sigtet for en række seksuelle overgreb.

Han skal betale 250.000 dollar i kaution for hver af de fire ofre, han er blevet sigtet for at misbruge seksuelt, skriver nyhedsbureauet AP.

Kelly fik at vide, at han i kaution straks skulle overføre 100.000 dollar, hvis han agtede at blive løsladt.

Fredag kom det frem, at R&B-sangeren er blevet sigtet for i alt ti tilfælde af groft seksuelt misbrug på fire påståede ofre. Ifølge anklagemyndigheden er tre af ofrene mindreårige piger på 13 til 17 år, mens der ikke er offentliggjort en alder på det fjerde påståede offer.

Ifølge AP brugte Cook County-dommeren John Fitzgerald Lyke ordet »foruroligende« om beskyldningerne mod Kelly.

Efter kendelsen sagde hans advokat Steve Greenberg til AP, at han tror, at de fire påståede ofre lyver.

»Han tvang ikke nogen til at have sex. Han er en rockstjerne. Han behøver ikke at have sex uden samtykke«, sagde Greenberg.

Tidligere frikendt

52-årige R. Kelly er i årevis blevet beskyldt for at have misbrugt kvinder og mindreårige piger. Sangeren har nægtet alle anklager.

I 2008 blev han frikendt i en retssag, hvor han blev anklaget for at have sex med en mindreårig pige.

Under retssagen viste anklagemyndigheden en 27 minutter lang video, som ifølge anklageren viste R. Kelly have sex med en 13-årig pige.

R. Kelly og den mindreårige pige, der angiveligt var med i videoen, nægtede begge, at det var dem i videoen, selvom videokvaliteten var god, og flere vidner bekræftede, at det var dem. Den 13-årige pige valgte ikke at vidne. Kelly kunne have fået 15 år i fængsel.

Kelly er nu anklaget for overgreb, der er foregået i den samme tidsramme som anklagerne i 2008. Dette kan betyde, at de påståede ofre denne gang samarbejder med anklagemyndigheden og er villige til at vidne i retten.

Retssagen mod R. Kelly i Cook County i delstaten Illinois begynder 8. marts.