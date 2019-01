Dokumentar om »monsteret« R. Kelly får flere til at henvende sig til overgrebs-telefonlinjer

3. januar fik ofrene for de overgreb, som sangeren R. Kelly angiveligt har begået i årevis, en stemme. Det gjorde de med dokumentarfilmen ’Surviving R. Kelly’, der havde premiere på den amerikanske tv-kanal Lifetime.

I den seks timer lange dokumentar fortæller ofrene over seks afsnit om de mange overgreb, som de beskylder R. Kelly for at have udsat dem for fra 1970’erne og frem til i dag.

Efterdønningerne fra dokumentaren er enorme – ikke blot for R. Kelly.

Efter premieren har amerikanske telefonlinjer, såkaldte hotlines, for ofre for seksuelle overgreb oplevet en markant stigning i antallet af opkald. Hele 20 procent flere, end de er vant til i tilfældet US National Sexual Assault Hotline. Det skriver The Guardian.

Vi oplever ofte en stigning i antallet af henvendelser på den nationale hotline for seksuelle overgreb, når højt profilerede historier kommer frem Jodi Omear, chef for Rape, Abuse & Incest National Network

Ifølge Jodi Omear, der er chef for organisationen Rape, Abuse & Incest National Network, kan stigningen i antallet af henvendelser skyldes, at ofre for seksuel vold finder det svært at høre på historier, der minder om deres egne. Og det kan trigge et behov for at søge hjælp:

»Vi oplever ofte en stigning i antallet af henvendelser på den nationale hotline for seksuelle overgreb, når højt profilerede historier kommer frem«, siger Jodi Omear til ’Good Morning America’.

R. Kelly er »et monster«

’Surviving R. Kelly’ har foruden flere henvendelser til telefonlinjerne affødt, at en række anklagere har sat nye undersøgelser om overgrebene i gang – noget, der sætter yderligere pres på ’I Believe I Can Fly’-sangeren, som længe har været mål for adskillige beskyldninger om overgreb.

R. Kelly er blandt andet beskyldt for at stå bag en voldelig sexkult, hvor han isolerede, hjernevaskede og begik fysiske og psykiske overgreb mod unge kvinder. Han er også anklaget for at have haft sex med mindreårige, ligesom han er tiltalt for at fremstille børnepornografi.

Beskyldningerne kommer også fra R. Kellys nærmeste. Senest har hans datter Buku Abi ifølge Rolling Stone kaldt sin far for »et monster« i en Instagram-story:

»Jeg ved godt, hvem og hvordan han er. Jeg er vokset op hos ham«, skal hun yderligere have sagt.

R. Kelly selv har gennem hele forløbet taget skarpt afstand fra beskyldningerne, blandt andet i sangen ’I Admit’, hvor han synger, at »beskyldningerne er falske«.