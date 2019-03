Knap så Ukendt Kunstner: En af årtiets vigtigste danske hiphopstemmer gør comeback med to anderledes sange

1Hans Philip: Siger Ingenting/Dagdrøm [1].

Som den ene halvdel af Ukendt Kunstner er rapperen Hans Philip et af årtiets mest markante danske hiphopnavne. To år efter, at han og produceren Ole McCoy opløste Ukendt Kunstner for rullende kameraer, er Hans Philip klar med sine første soloudgivelser.

På ’Siger Ingenting’ er der hverken McCoy eller rap, til gengæld crooner Hans Philip over ensomme, blå klavertoner i en sort-hvid-video om et parforhold, der lider skibbrud – med beatet ventende i brændingen. På ’Dagdrøm [1]’ slår en rå demo over i en mere poppet r’n’b-sang. Udtrykket er anderledes, men i ånden er Hans Philip ikke langt fra Ukendt Kunstners nattekølige stemning af storby og smuk fortabelse.

2 Maja og de sarte sjæle: Venter på dig.

Åh, 1980’erne. En sukkerfeber af pastelfarvede synths, fnuglette popmelodier og melankoliens sorte rande under øjnene. Alt det har Maja og de sarte sjæle helt styr på med deres første nye sang siden det selvbetitlede debutalbum i 2016.

Dengang var de en duo: den introverte sangskriver Timo Andersen og hans stemme, Maja Rudolph. Nu er de en sekstet, der med en større lyd og højere tempo får tungsindet til at lette i atombombens skygge. Knap så sart.

3Schoolboy Q: Numb Numb Juice.

Har du tid til at høre Schoolboy Q’s nye sang? Mon ikke. Den er lige på den generte side af to minutter og første nye lyd i tre år fra Kendrick Lamars makker fra Los Angeles og Top Dawg Entertainment. Tre år er en evighed i hiphop! Du er glemt, gammel og aflyst.

Men Schoolboy Q har indstillet sigtekornet på 2019 og kommer springende ud i fjæset på os med et elastisk flow, der på den tidstypisk korte tid når at skifte og forvandle sig flere gange. Det er overstået, før du aner, hvad der ramte dig, men du ved, at du bliver nødt til at høre det igen. Og det var jo kun to minutter…

4Obongjayar: Frens.

Mens latinfeberen har spredt sine reggaeton-rytmer over det meste af verden, er afrobeatet fløjet lidt under radaren uden for Afrika. Det kan Obongjayar lave om på.

London-musikeren med de nigerianske rødder smelter polyrytmiske mønstre sammen med både afrikanske traditioner og nutidsstøj fra den engelske hovedstad. Musik til dem, der lytter med hele kroppen.

5Jonas Brothers: Sucker.

Og nu vi er ved comebacks... Med Disney Channel som affyringsrampe var de tre Jonas Brothers et af 00’ernes mest populære ungdomsfænomener. Efter at have været på pause det meste af 2010’erne er de tilbage, og deres Maroon 5-olierede radiopop på ’Sucker’ er allerede i fuld fart på vej mod toppen af hitlisterne over hele verden.

Det er ikke så meget en sang, du skal høre nu lige nu, som en sang, du nok ikke kan undgå at høre fra nu af. Så er du advaret.