Sveriges vildeste pop-hvirvelvind hylder Kurt Cobain på lysende ørehænger

1Tame Impala: Patience.

Med sløret stemme gennem de psykedeliske poptåger spørger Kevin Parker: »Has it really been that long?«. Ja, det har det! Fire år faktisk – siden australske Tame Impala leverede det lille mesterværk ’Currents’. Nu er de tilbage med en helt vidunderligt trippende popsang, der har den – for fans – næsten flabede titel ’Patience’.

Med et huggende klaver oven i de langstrakte synthflader og en brummende bas kan man hurtigt komme op på de dansende tåspidser. Ventetiden er ovre, og den er på øjeblikkelig repeat her på kontoret.

2Veronica Maggio: Kurt Cobain.

Når du nu har danseskoene fremme, har den svenske pop-hvirvelvind Veronica Maggio en ny single ude. Den er skrevet i Stockholms Vasastan sammen med Jocke Berg, der ikke længere skal bruge sin tid på at holde liv i Kent.

Efter deres samarbejde i forbindelse med fejringen af Ingmar Bergman sidste år har Maggio og Berg efter sigende skrevet på et helt Maggio-album. De er blandt de fem mest Spotify-streamede svenske musikere (sammen med Avicii og Hakån Helström), og den position bliver nok forstærket med ’Kurt Cobain’, for selv om det (også) er en hyldest til Nirvana-forsangeren (her et par uger før 25-årsdagen for hans selvmord) er Maggios seneste synthpop-aftapning først og fremmest en lysende ørehænger.

3Emil Kruse (feat. Benjamin Hav): Air Tonight.

Benals tankestrømmende håndkants-rapper Benjamin Hav har taget den drømmende hiphopper Emil Kruse med på natklub. Det er der kommet en adrenalinsprøjte af et house-nummer ud af, hvor Phil Collins kun er statist, Benjamin Hav har sikkert greb om taktstokken, og alle stamper derudad til en god omgang four to the floor.

4Bob hund: Vi är såå lyckliga som bara olyckliga människor kan bli.

Og der er mere svensk! Ikke fra Stockholm, men det skånske overdrev af svensk poesi og skæve musikalske streger. Bob Hund er så lykkelige, som kun ulykkesfugle vist kan blive, og skærer deres fine tristesse op med en guitarsolo fuld af savtakker. Det gør så ondt, at det gør godt. Bob Hund er stadig et af de særeste og mest elskelige dyr i den skandinaviske skov.

5Kanye West: Sunday Service.

Det her er egentlig ikke en sang, men en masse små stumper af sange, der kan findes rundt om på nettet (tjek Kim Kardashians Twitter-profil).

Sunday Service pic.twitter.com/b6wFWjALHC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 10, 2019

I flere måneder har Kim og Kanye søndag efter søndag holdt udendørs musikmesser på hemmelige steder i Californiens eller Oregons bjerge. Supereksklusivt. Det er Kanye West-sange iscenesat med store gospelkor under en skarp morgensol, og alle er klædt i hvidt. Eller sort. Det er ret forrygende, og jeg gad virkelig godt høre den fulde version af ’Lift Off’ eller ’Jesus Walks’ – i Sunday Service Edition!