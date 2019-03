Hun får folk til at græde: Mød den 25-årige popkomet Jada

Der findes en stemme i Danmark, som får folk til at græde. Ikke en tåre i øjenkrogen. Ikke en stribe på kinden. Men vandgræde, som den 25-årige sanger Emilie Molsted – med kunstnernavnet Jada – selv kalder det. Hun er datter af en heks, hun optræder med blød topmave og mørke krøller under armene, og hun har altid stukket ud fra mængden. Men det føltes pludselig livsfarligt, da hun mærkede hadet rejse sig. Politiken har fulgt koncertaktuelle Jada, som har vundet tre priser i år, foreløbig. Uden at have udgivet et album.