Musikredaktøren: Roskilde Festival rager op over alle de andre i år

På ti år er Danmark gået fra to festivaler med internationalt snit til i dag at bugne med musik hen over sommeren. Det har ændret måden, danskerne tager på festival på, men når det kommer til selve musikken, viser Roskilde Festival med årets plakat, at de stadig er festivalen, der udvider den musikalske horisont for alle de andre.