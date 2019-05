Hun ville gøre Andy Warhol nysgerrig: Carly Rae Jepsen er både kult og pop

Carly Rae Jepsen er lige tilpas undergrund til at kunne lave den musik, der passer hende. Selv om hun er ganske genkendelig og altid vender tilbage til 80’er-referencer, er hun et af de mest interessante eksempler på, at pop er en kunstart og et smukt designet drug.