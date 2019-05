Hun er årets sensation i amerikansk hiphop: Megan giver heftige lektioner i grovkornet seksualundervisning

Megan Thee Stallion slår med sit formelle debutalbum en streg over al snak om, at nutidens rappere ikke kan levere rim og rytme.

Megan Thee Stallion: Fever. 300

Hun er 22 år og af den gamle skole, der spytter rim ud som fra en maskinpistol, praler med sin verbale akrobatik og får kinderne til at blusse med sin grovkornede seksualundervisning: »Lick, lick, lick, lick, lick. This is not about your dick/ These are simply just instructions on how you should treat my clit«.

Stallion forskyder magtbalancen i hiphoppens maskulinitetskultur med sit tromlende begær, magtfulde selvtillid og en lige så beskidt som præcis levering.

Hun er selvskabt, hun er rowdy og årets sensation på den amerikanske hiphopscene.

Personligt savner jeg musikalsk variation over de 14 skarptskårne tracks, men er stadig godt underholdt. Som det bliver sagt et sted på ’Hood Rat Shit’: »It’s fun to do bad things«.