Seks hjerter for livet og Bill Callahans evne til at synge det: Alle de gode sange er gået hen på dette album

Where have all the good songs gone?« synger Bill Callahan på sangen ’Writing’, og måske er det ikke så meget et spørgsmål til verden, som det er et spørgsmål til ham selv. For sidst, vi hørte nyt fra ham, var i 2014 med albummet ’Have fun with God’. Det lader til, at han har tænkt og dagdrømt meget siden sidst, og at han har givet slip på sin tendens til finurlighed som den, han for ti år siden sang fra på albummet ’Sometimes I Wish We Were an Eagle’. Et album, som fik rosende anmeldelser og havde stærke sætninger som den i sangen ’Jim Cain’, der lyder »I used to be darker/ Then I got lighter/ Then I got dark again.«