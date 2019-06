»Hun bliver aldrig engageret igen!«: Stor festival bandlyser sangerinden Jess Glynne på livstid

Bandlysningen er et eksempel på, at mange ikke forstår alvoren af mentale problemer, indvender forening.

Man kan nærmest høre det sprutte af vrede ud af mundvigene på John Giddings, chef for den store britiske musikfestival Isle of Wight.

Den engelske singer-songwriter Jess Glynnes koncertafbud var »chokerende« og »viser ingen respekt for dem, der har købt billet«, som han udtaler til avisen The Sun.

Det korte af det lange: »Hun bliver aldrig engageret på Isle of Wight igen«.

Jess Glynne har ikke selv kommenteret skideballen og bandlysningen efter den aflyste koncert, der skulle have fundet sted i søndags.

Hun aflyste i sidste øjeblik og angav »udmattelse« som grunden, ligesom hun forklarede, at hun var »ufatteligt svag og fuld af angst«, og at »min krop giver ind imellem fuldkommen op. Jeg gjorde, hvad der var det bedste for min fysiske og psykiske sundhed«.

Til avisen The Guardian udtaler Jo Loughran, der er chef for Time to Change (Tid til forandring, red.):

»Angst er et virkeligt og ofte ødelæggende mentalt sundhedsproblem. Ligesom det er tilfældet med fysiske sygdomme, kan angst engang imellem forhindre folk i at arbejde«.

Jess Glynne har vredt afvist, at hun aflyste koncerten, fordi hun havde festet med sine musikere til kl. 5 om morgenen dagen før, og hun holder nu en uge fri.