YouTuber er den nye danske popstemme, du skal holde øje med: Eritreisk-dansk sangerinde debuterer med to flabede singler

1FVN: Sunkissed/Mad Ting FVN lyder som en ny type stemme i dansk musik, som vi ikke har hørt før. Hun læner sig op ad den fremadstormende afrikanske popscene, hvor især nigerianske stemmer fylder mere og mere. I denne uge blev nigerianske Yemi Alade for eksempel den første afrikanske kvindelige artist med over en million følgere på YouTube. Eritreisk-danske Feven Geles er stemmen bag det dugfriske rapper-alias FVN, og i sidste uge landede hun med to singler, dancehallsinglen ’Mad Ting’ og den mere sommerpoppede ’Sunkissed.’ Feven Geles er ud over rapper også et medietalent og står bag YouTube-kanalen Feven Geles, som har over 10.000 abonnenter, hvor hun taler om alt fra eritreisk musik til hårkultur.