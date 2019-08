Sangerne råbte ad hinanden (på den smukke måde) til improviseret operaaften i Tivoli

FOR ABONNENTER

Det er egentlig meget fedt, når det skrider lidt til klassiske koncerter. Når alting for en gangs skyld ikke kører lige efter en snor, og når konferencieren er nødt til at improvisere ganske gevaldigt for at få forklaret publikum, hvorfor aftenens program er lavet nærmest fuldstændig om, og sangerne synger en masse andet end det, der var meldt ud i forvejen.