Verdens mærkeligste orkester er tilbage med en hyldest til det barnagtige

Verdens mærkeligste orkester har på deres femtende album, ’Kings Mouth’, lavet et soundtrack til den barnagtige forundring over de store spørgsmål om livet, som selv de voksne ikke kan svare på. Det er nogle gange befriende at være i, og andre gange ikke til at holde ud.