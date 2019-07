Trods indblanding fra Kim Kardashian og historier om umenneskelige forhold: Amerikansk rapper forbliver varetægtsfængslet i Sverige

Den amerikanske rapper A$AP Rocky må vente indtil næste uge for at få afklaring på efterforskningen om formodet overfald.

A$AP Rocky må væbne sig med tålmodighed lidt endnu, før den svenske anklagemyndighed kan give besked, om han skal løslades eller sigtes i sagen om overfald i Stockholm, hvor New York-rapperen har siddet varetægtsfængslet siden 2. juli.

I en pressemeddelelse skriver anklagemyndigheden, at de har bedt om at forlænge varetægtsfængslingen indtil 25. juli for at færdiggøre efterforskningen.

»Vi har arbejdet hårdt med efterforskningen og behøver mere tid indtil torsdag i næste uge for at færdiggøre den indledende efterforskning«, siger Daniel Suneson, der står for efterforskningen.

A$AP Rocky efterforskes for at have stået bag et overfald 30. juni i Stockholm. Videomateriale fra dagen viser, hvordan rapperen kaster en mand hen ad asfalten, før han og hans venner sparker og slår manden på jorden. En anden video viser, hvordan manden før overfaldet fulgte efter A$AP Rocky og slog hans livvagt i hovedet.

Anklagemyndigheden skriver endvidere, at ud over A$AP Rocky er to andre mænd varetægtsfængslet i samme sag, ligesom en af de forurettede også bliver undersøgt for at have medvirket til vold og forsøg på overfald.

Kim Kardashian er gået til Donald Trump

A$AP Rocky havde muligvis håbet på, at det ville hjælpe hans sag, at amerikanske myndigheder og politikere tidligere på ugen i skarpe vendinger kritiserede sagen, men presset er tilsyneladende prellet af på svenskerne.

Om de kan modstå næste bølge af muligt pres, er svært at spå om. Realitystjernen Kim Kardashian West har i hvert fald antydet på Twitter, at hun har været i kontakt med både Donald Trump og USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, om sagen.

Kardashian har tidligere mødtes med Donald Trump.

Kilder omkring A$AP Rocky har også gjort deres til at fortælle skrækhistorier om de forhold, rapperen nu må se sig tvangsindlogeret i lidt endnu.

En amerikansk diplomat, der har besøgt rapperen i fængslet, har til amerikanske TMZ fortalt, at cellen var som at »gå ind på et toilet«, og angiveligt skulle Rocky sove på en yogamåtte uden tæppe, mens en indsat ved siden af kaster med sit eget lort, der ikke bliver ryddet op. Han skulle også kun have fået et æble om dagen i sin første tid i fængslet.

De historier dementerer den svenske kriminalforsorg.

Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, har også kommenteret de mange kritiske røster fra USA. Til svenske medier påpeger hun, at Sveriges retsvæsen er selvstændigt, og at det ikke er en ministers opgave at frigive frafængslet.