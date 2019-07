Woodstocks jubilæumsfest er endeligt aflyst

Festivalen Woodstock 50, der skulle have fundet sted i USA i midten af august, er blevet aflyst.

Det meddeler arrangørerne onsdag.

»Woodstock 50 må meddele, at tredagesfestivalen for at fejre 50-året er blevet aflyst, lyder det i en meddelelse fra holdet bag festivalen.

»Vi er kede af, at en række uforudsete tilbageslag har gjort det umuligt at holde den festival, vi havde forestillet os, skriver festivalens medstifter Michael Lang ifølge nyhedsbureauet AP i en meddelelse.

Det var ikke fuldkommen uventet, at arrangementet ville blive aflyst.

Festivalen, der skulle have markeret 50-året for den legendariske Woodstock-festival i 1969, har været ramt af en række problemer.

Blandt andet har arrangørerne haft svært ved at finde et egnet sted at holde festivalen og få de nødvendige tilladelser fra myndighederne, og en finansiel partner har trukket sig.

Billetterne til festivalen nåede aldrig at blive sat til salg.

Magasinet Variety skriver, at sælgere og interessenter er blevet informeret om aflysningen onsdag morgen amerikansk tid.

En række af de musikere, der skulle have spillet på festivalen, har allerede trukket sig.

Det gælder nutidige navne som Miley Cyrus, Jay-Z og The Raconteurs, men også veteraner som Carlos Santana og Country Joe McDonald, der spillede på den oprindelige festival for 50 år siden.

Woodstock 50 skulle have fundet sted 16. til 18. august.

ritzau