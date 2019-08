Danske antisemitiske sange hittede på Spotify. Nu, efter seks uger, har musiktjenesten slettet dem

Albummet ’Mein Trampf’ med sangene ’Jødebussen’ og ’K.K.K.’ er blevet fjernet fra Spotify efter at have ligget på den virale topliste.

»Næste stop: Auschwitz«.

Ordene stammer fra sangen ’Jødebussen’ fra albummet ’Mein Trampf’. En sang, der netop har ligget i top-40 på den danske virale topliste på musiktjenesten Spotify. Artisten bag det virale hit kalder sig selv for Tramper Torben.

Indtil for nylig blev sange fra albummet ’Mein Trampf’ promoveret af Spotify på den automatisk genererede ’Viral 50 Denmark’ liste. Albummet har været tilgængeligt siden 28. juni 2019, men efter at Politikens henvendte sig gentagne gange for at spørge til det antisemitiske indhold, blev ’Mein Trampf’ torsdag eftermiddag fjernet fra Spotify efter at have ligget der i seks uger.

Det er nichemusik, der taler ned i en kultur, der handler om at være grænsesøgende. Rasmus Pedersen Rex, forsker i musikstreamingtjenester

Spotifys nordiske kommunikationschef, Fredrik Westin, mener dog ikke, at tjenesten alene har ansvar for den musik, der ender på musiktjenesten.

»Musikken i vores katalog kommer fra hundredtusinder af forskellige pladeselskaber og distributører verden over, og de har også ansvar for det indhold, de leverer«, skriver Fredrik Westin i et mailsvar til Politiken.

»Ulovligt indhold eller materiale, der tilskynder til had eller vold mod en race, religion, seksualitet eller lignende, tolereres ikke af musiktjenesten. Spotify griber straks ind for at vurdere og fjerne materialet, så snart vi bliver opmærksomme på det«.

Og det vækker tilfredshed i Det Jødiske Samfund i Danmark. Formand Henri Goldstein var ikke selv bekendt med albummet, men understreger, at det »umiddelbart virker som et udtryk for dårlig smag«.

Fakta Spotify Der er over 50 millioner sange på svenskejede Spotify. Der findes over 3 milliarder playlister. Musiktjenesten har over 232 millioner aktive brugere om måneden. 10. maj 2018 indførte Spotify deres politik om ’hadefuldt’ indhold. 1. juni valgte musiktjenesten delvist at trække den nye politik tilbage efter at være endt midt i en større diskussion om censur. R’n’B-sangeren R. Kelly og rapperen XXXTentacion blev fjernet fra Spotifys officielle playlister som følge af retningslinjerne for ’hadefuldt’ indhold. XXXTentacion er i dag tilbage på den officielle playlister, men R. Kelly stadig ikke er en del af dem. Vis mere

Et spørgsmål om opmærksomhed

Men hvordan kan sange, der tilskynder til antisemitisme, få lov til at ligge frit tilgængeligt og endda flyve op ad ranglisterne?

Svaret er mangel på opmærksomhed, siger Rasmus Rex Pedersen, der er adjunkt ved performance design på RUC og forsker i musikstreamingtjenesterne.

»Spotify har sandsynligvis ikke været opmærksom på Tramper Torben. Og det udgør et problem i sig selv. For selv om musikken på mange måder overskrider grænsen for, hvad Spotify vil acceptere, så nytter det ikke, hvis de ikke kender til det«.

Andre internetplatforme som YouTube reagerer som regel først, når brugerne henvender sig til dem. Eksempelvis gennem en ’anmeld’-knap. Og det er en funktion, internetplatforme af den størrelse er dybt afhængige af, mener Rasmus Rex Pedersen. For de har så meget indhold at gennemgå, at det i sig selv ville være et umuligt job.

På Spotify kan man anmelde en kunster ved at trykke på en lille knap på kunstnerens egen Spotify-side. Den ligner tre små prikker, hvorefter det er muligt at trykke ’anmeld’. Man kan ikke anmelde enkelte sange eller album.