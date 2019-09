Hyldest til fortabte kvinder: Endelig træder Natasha Khan ud af Kate Bushs skygge

Bat for Lashes har fundet sig selv på et album med sange, der danser lige lukt mod afgrunden.

FOR ABONNENTER

På forsidecoveret af Bat for Lashes ’Lost Girls’-album ses en gruppe kvinder stå med knytnæven strakt op mod solnedgangen i en ørken, der godt kunne minde om Death Valley. Death Valley er en dal i Mojave-ørkenen i det sydlige Californien og det sted, Charles Manson flygtede til efter de berømte Hollywood-mord i 1969. Manson bildte sin sekt ind, at der der i ørkendalen fandtes en krypt, der førte ned til en underjordisk tunnel, hvor de kunne gemme sig for en voldelig sort revolution. En revolution, han påstod blev forudsagt af The Beatles i sangen ’Helter skelter’.