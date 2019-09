Putin-venlig rappervideo får den dårligste modtagelse i Rusland nogensinde

Over 1 million brugere har på YouTube tilkendegivet, at de ikke bryder sig om sangen, som er lavet af rapperne Timati og Guf. Videoen er nu blevet fjernet fra YouTube.

De russiske rappere Timati og Guf er kommet i vælten for en ny sang, som blev lagt op på YouTube i sidste uge.

I sangen roser rapperne Moskva og det russiske styre, mens der bliver gjort grin med demonstranter, som protesterer mod regimet.

Det skriver BBC.

I løbet af tre dage på YouTube gav over 1 million brugere udtryk for, at de ikke bryder sig om videoen ved at dislike den, som det hedder. Den er dermed den video, som på den russiske del af YouTube har fået den dårligste modtagelse nogensinde. Videoen er siden blevet fjernet fra platformen af rapperen Timati.

At sangen blev frigivet på en mærkedag for Moskva, 7. september, har fået flere på de sociale medier til at anklage rapperne for at være betalt af den russiske regering.

Det afviser Timati dog selv.

Timati er imidlertid kendt for at støtte det russiske regime og har ved flere lejligheder ladet sig fotografere sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin. Han har siden erkendt, at teksten til sangen var »for meget«.

»Jeg har ikke ønsket at krænke nogen. Jeg elsker min by, og den har aldrig taget sig bedre ud i de 36 år, jeg har levet. Og jeg er meget taknemmelig over for dem, som fik det til at ske«, siger han ifølge BBC.

Den anden rapper, Guf, har også undskyldt for sangen og sagt, at han blev snydt og hans ord fordrejet.

»Jeg fik at vide, at vi skulle ære byen på dens mærkedag. Jeg har ikke fået en eneste krone ud af det. Det garanterer jeg«, har han sagt.